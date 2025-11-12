Appel à candidature « Chercheurs invités »

ERC AGRELITA

2026

Dans le cadre du Projet ERC Advanced Grant AGRELITA n° 101018777, « The reception of ancient Greece in pre-modern French literature and illustrations of manuscripts and printed books (1320-1550): how invented memories shaped the identity of European communities »[1], dirigé par Prof. Catherine Gaullier-Bougassas (Principal Investigator), des résidences de chercheurs invités sont à pourvoir.

Le projet et son équipe sont présentés sur le carnet Hypothèses : https://agrelita.hypotheses.org/

Cet appel à candidature s’adresse à toute personne, française ou étrangère, titulaire d’un doctorat en lettres, histoire de l’art ou histoire, dont les travaux portent sur l’histoire du livre, l’histoire culturelle et politique, les visual studies ou encore les memory studies, et dont les compétences sont complémentaires par rapport à celles de l’équipe. En effet, le but de ces résidences est d’ouvrir les réflexions menées par l’équipe, d’élargir son activité scientifique par une interaction avec d’autres chercheurs et d’autres universités. Les chercheurs invités auront quant à eux l’opportunité de participer à un projet d’ampleur, de mener des activités au sein d’une équipe dynamique dont les activités sont très variées et au sein de l’Université de Caen Normandie et du laboratoire CRAHAM où exercent de nombreux spécialistes de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. Leurs travaux pourront enfin être publiés dans un cadre prestigieux.

Le projet AGRELITA est basé à l’Université de Caen Normandie (https://www.unicaen.fr/). Située à 2h de train de Paris, la ville de Caen offre la possibilité de découvrir le riche patrimoine médiéval de la Normandie et d’effectuer des recherches dans les bibliothèques, musées et archives avoisinants, aux fonds patrimoniaux très fournis (Caen, Bayeux, Avranches, Rouen…).

Projet ERC Advanced Grant AGRELITA

L’histoire de la réception de la Grèce antique en Europe occidentale pré-moderne s’est concentrée jusqu’ici presque exclusivement sur la transmission des textes de l’Antiquité grecque. Pourtant, bien avant la renaissance de l’enseignement du grec, de nombreux ouvrages vernaculaires, souvent illustrés, contenaient des représentations élaborées de la Grèce antique. AGRELITA étudie un large corpus d’œuvres littéraires de langue française (historiques, romanesques, poétiques, didactiques) produites de 1320 à 1550 en France et en Europe, avant les premières traductions directes du grec au français, ainsi que les images offertes par leurs manuscrits et livres imprimés. L’examen de ces œuvres et de leurs illustrations (dialogue du texte et de l’image et pouvoirs spécifiques de chacun) permet d’analyser les représentations de la Grèce antique dans la perspective encore inexplorée de l’élaboration d’une nouvelle mémoire culturelle. Elles sont ainsi étudiées en lien avec leur contexte politique, social et culturel, ainsi qu’en lien avec les œuvres des littératures européennes proches et leurs illustrations. Se situant aux frontières des études littéraires, de l’histoire du livre et de l’histoire de l’art, des visual studies, de l’histoire culturelle et politique et des memory studies, AGRELITA propose une réévaluation du rôle joué par la Grèce antique dans les processus de formation des identités en Europe occidentale. Le projet vise également à contribuer à une réflexion générale sur la formation des mémoires, des héritages et des identités.

Missions des chercheurs invités

Le projet ERC Advanced Grant AGRELITA est financé pour six ans (2021-2027) et dispose d’un budget dédié à l’accueil de chercheurs invités. Il est basé à l’Université de Caen Normandie, dans la faculté des Humanités et Sciences sociales (https://ufr-hss.unicaen.fr/) et le laboratoire CRAHAM CNRS (Centre Michel-de-Boüard, Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Anciennes et Médiévales / CRAHAM – UMR 6273, https://craham.unicaen.fr/), domiciliés sur le campus 1 au centre de la ville de Caen, tout près du château de Caen.

Les séjours à l’Université de Caen peuvent être d’une durée de 4 à 6 semaines, et en 2026 pourront avoir lieu en mai-juin-début juillet.

Les chercheurs invités travailleront avec la Principal Investigator et l’équipe AGRELITA.

Les chercheurs invités s’engageront à produire une recherche pour le projet dans l’un des axes mentionnés ci-dessous. Il s’agira de :

- rédiger un article de 50 000 signes qui paraîtra dans l’un des volumes ERC AGRELITA chez Brepols publishers, ou dans l’un des dossiers publiés en revues ;

- présenter le sujet de l’article ou un autre sujet lié à AGRELITA lors d’une séance du séminaire de l’équipe ou lors d’une manifestation organisée par l’équipe ;

- contribuer à l’alimentation du carnet Hypothèses : https://agrelita.hypotheses.org/.

Les axes de recherche du projet pour l’année 2026 sont :

- « Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du xive au xxie siècle, en Europe et au-delà »

- « La réception de la Grèce ancienne en Europe par le dialogue entre textes et images dans et hors du livre (xive-xvie siècle) »

- un axe beaucoup plus large : « Usages et exploitations des mémoires de l’Antiquité, du début de notre ère jusqu’au xxie siècle ».

—

Conditions de défraiement des frais de mission

Les chercheurs invités seront défrayés sous la forme de frais de mission pour leur résidence à Caen, sur présentation des justificatifs (factures de logement, repas et transport dans la région Normandie) et dans la limite d’un montant de 2000 euros maximum par mois. S’ajoutera le remboursement de leurs frais de voyage entre la résidence d’origine et Caen (pour le voyage d’aller et de retour) :

- 400 € maximum pour un voyage depuis un pays européen (sur la base de justificatifs) ;

- 1200 € maximum pour un voyage depuis un pays hors Europe (sur la base de justificatifs).

Le défraiement se fera à l’issue de la mission. AGRELITA ne s’occupera pas des démarches de visas.

—

Modalités pour candidater

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

- le formulaire de candidature, comportant les dates du séjour (durant la période indiquée plus haut) ;

- un projet de recherche (2 pages) en lien avec les thématiques des sujets traités par l’équipe AGRELITA durant ce séjour, à partir duquel le/la chercheur entend rédiger l’article demandé, à rendre à la fin du séjour. Le titre provisoire de l’article est exigé.

Nous vous prions d’envoyer votre candidature au format PDF aux adresses suivantes : catherine.gaullier-bougassas@unicaen.fr et lorene.bellanger@unicaen.fr

Les dossiers doivent être soumis au plus tard le 15 février 2026.

Pour plus d’informations sur l’ERC AGRELITA, voir : https://agrelita.hypotheses.org/





[1] This project has received funding from the European Commission’s Horizon 2020 Research and Innovation program under grant agreement No 101018777.