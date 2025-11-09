Professeure, professeur en théories littéraires. Corpus et genres populaires (Université du Québec à Montréal)

DESCRIPTION :

-Enseignement au premier cycle des études et aux cycles supérieurs comportant notamment : le développement et l’amélioration des contenus; l’évaluation des étudiantes et étudiants

-Direction, encadrement et évaluation des étudiants dans leurs travaux de recherche aux cycles supérieurs

-Recherche et activités de création dans le champ d’études et publication des résultats favorisant ainsi l’avancement des connaissances et leur diffusion.

-Services à la collectivité consistant notamment, mais pas exclusivement à : l’élaboration de programmes; à offrir des services de consultation au gouvernement, à des entreprises ou à des particuliers; et à assumer certaines tâches administratives

EXIGENCES :

-Doctorat en en études littéraires, en études sémiotiques ou dans un domaine équivalent

-Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans, incluant les activités de recherche doctorales

-Publications récentes importantes et pertinentes au poste

-Aptitudes pour l’administration, l’encadrement académique et le travail en collégialité

-Expérience d’enseignement au premier cycle et aptitudes à l’enseignement aux études supérieures en théories littéraires

-Engagement dans la recherche, la recherche-création ou la création, subventionnée ou non subventionnée

-Cohérence et constance des activités de recherche, de recherche-création ou de création

-Connaissance de la littérature québécoise

-Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit *

* Une maîtrise fonctionnelle de la langue française (capacité de donner des cours en français) doit être détenue avant l’entrée en fonction de la personne retenue. La maîtrise adéquate de la langue française (niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues) sera quant à elle une condition essentielle à l’obtention de la permanence, en conformité avec les dispositions de la convention collective UQAM-SPUQ. Des cours de français pourraient être offerts.

ATOUTS :

Recherche et publications en :

-Études culturelles

-Cultures numériques et médiatiques

-Science-fiction, fantasy ou horreur

-BD/Roman graphique

CONDITIONS D’EMPLOI :

Poste régulier pouvant mener à la permanence

AVANTAGES SOCIAUX :

Assurance maladie complémentaire et invalidité

Assurance vie

Régime de retraite à prestation déterminée

RÉMUNÉRATION ANNUELLE au 1er avril 2025 : de 74 351 $ à 178 818 $

AUTRES INFORMATIONS

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir AVANT LE 16 JANVIER 2026, 17 h un dossier en version papier et en version numérique comprenant :

• Un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé

• Une lettre de motivation

• Des plans de cours pour le cours LIT-4100 Théories et discours critiques sur la culture populaire et un autre cours au choix dans le profil Études culturelles et populaires

• Des évaluations d’enseignement

• Les fichiers ou tirés à part de publications récentes

• Trois lettres de recommandation

Monsieur Michel Lacroix, directeur

A/S de Bouchra Rahmouni

Département d’études littéraires

Université du Québec à Montréal

CP 8888, succ. Centre-ville

Montréal (Québec) H3C 3P8

rahmouni.bouchra@uqam.ca