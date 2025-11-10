Poste de doctorant·e en littérature française (Univ. de Berne)

Dans le cadre du projet du Fons national suisse (FNS) « Éditer la poésie en Suisse romande (1900-2025). Livres, revues, performances », fruit d’une collaboration entre l’Université de Lausanne (Prof. Dominique Kunz Westerhoff et Prof. Daniel Maggetti) et l’Université de Berne (Prof. Patrick Suter), un poste de doctorant·e en littérature française (100 %) est mis au concours pour le 1er février 2026. Le poste est destiné à la préparation d’une thèse de doctorat et est limité à quatre ans maximum (deux ans, renouvelable une fois).

Pour de plus amples informations sur le projet scientifique :

https://www.unil.ch/news/1761553160763?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=eureka-655.

Cahier des charges

Durant son mandat, la personne recrutée réalisera une thèse de doctorat (monographie) sur les Éditions de la Dogana, maison genevoise spécialisée dans l’édition de poésie, dont le catalogue se caractérise par la dimension transfrontalière et la traduction d’œuvres poétiques de premier plan. Cette thèse, réalisée à l’Université de Berne, sera codirigée par les prof. Patrick Suter (premier directeur) et Dominique Kunz Westerhoff (deuxième directrice). Elle s’appuiera entre autres sur les fonds d’archives de la Dogana conservés aux Archives littéraires suisses à Berne, qui devront être étudiés minutieusement.

En plus de la rédaction de sa thèse, il est attendu de la personne recrutée qu’elle rédige quelques-unes des cent entrées représentatives d’une base de données sur les éditions de poésie dans la Suisse romande des XXe-XXIe siècles.

Par ailleurs, dans le cadre du catalogue Éditer la poésie en Suisse romande, elle contribuera à la présentation de La Dogana et réunira les témoignages des acteurs impliqués.

Le poste présuppose la participation aux réunions de recherche, l’aide à l’organisation de manifestations scientifiques ainsi que des activités pédagogiques et administratives.

Exigences

Master ou diplôme équivalent en littérature française ou comparée. Note minimale : 5 (Suisse); 16 (France)

Grande motivation pour la rédaction d’un travail de thèse en littérature française (avec une dimension comparatiste)

Bonnes connaissances de la poésie contemporaine et de la poésie de Suisse romande ; intérêt pour les questions relatives à l’édition

Capacité à collaborer en équipe

Sens de l’organisation, en particulier pour le travail personnel

Disposition à participer à des colloques et à des rencontres scientifiques

Disposition à développer un réseau scientifique

Bonnes connaissances linguistiques (français langue maternelle ou C2, allemand, anglais ; d’autres langues européennes constituent un atout)

Ce que nous offrons

Conditions salariales selon les critères du FNS

Une place de travail bien équipée à l’Université de Berne

Accès aux programmes de formation continue et de formations doctorales et à d’autres activités académiques

Travail d’équipe dans un cadre intellectuel motivant

Direction personnalisée du travail de doctorat

Êtes-vous intéressé·e ?

Nous nous réjouissons de votre candidature qui devra comprendre les documents suivants :

Lettre de motivation (en prenant en compte l’orientation du projet de recherche et le sujet de thèse)

Curriculum vitae (avec liste de publications le cas échéant et indications de deux personnes de référence)

Diplômes (avec les indications de notes)

Extrait du travail de master (environ 20 pages et bibliographie)

L’Université de Berne tend à augmenter la part des femmes dans les positions académiques. Les candidates qualifiées sont encouragées à déposer leur candidature.

Merci de télécharger votre candidature jusqu’au 10 décembre 2025 sur le portail d’emploi de l’Université de Berne : https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/fbac25dd-52ba-4af2-837f-2310b92d8d3a

—

Contact :

Prof. Patrick Suter (UNIBE) : patrick.suter@unibe.ch

Prof. Dominique Kunz Westerhoff (UNIL) : dominique.kunzwesterhoff@unil.ch