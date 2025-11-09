Professeure, professeur en théories et pratiques de la création littéraire (Université du Québec à Montréal)
DESCRIPTION :
-Enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs
-Direction, encadrement et évaluation des personnes étudiantes dans leurs travaux de recherche et de création
-Recherche et activités de création dans le champ d’études et publication des résultats favorisant ainsi l’avancement des connaissances et leur diffusion.
-Services à la collectivité : cogestion collégiale de la vie départementale et universitaire (comités, tâches de direction de programmes, implication dans les revues savantes ou de création, etc.)
EXIGENCES :
-Doctorat en études littéraires, en études sémiotiques ou dans un domaine équivalent
-Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans, incluant les activités de recherche doctorales
-Publications récentes importantes et pertinentes au poste
-Aptitudes pour l’administration, l’encadrement académique et le travail en collégialité
-Expérience d’enseignement au premier cycle et aptitudes à l’enseignement aux études supérieures en théories littéraires
-Engagement dans la recherche, la recherche-création ou la création, subventionnée ou non subventionnée
-Cohérence et constance des activités de recherche, de recherche-création ou de création
-Connaissance de la littérature québécoise
-Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste régulier pouvant mener à la permanence
AVANTAGES SOCIAUX :
Assurance maladie complémentaire et invalidité
Assurance vie
Régime de retraite à prestation déterminée
RÉMUNÉRATION ANNUELLE au 1er avril 2025 : de 74 351 $ à 178 818 $
AUTRES INFORMATIONS:
Courriel: rahmouni.bouchra@uqam.ca
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2025, 17 h un dossier en version papier et en version numérique comprenant :
• un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé
• une lettre de motivation
• des plans de cours pour les cours LIT-1300 Questions de création littéraire et LIT-851X Approches du travail créateur
• des évaluations d’enseignement
• les fichiers ou tirés à part de publications récentes
• trois lettres de recommandation
Monsieur Michel Lacroix, directeur
A/S de Bouchra Rahmouni
Département d’études littéraires
Université du Québec à Montréal
CP 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
rahmouni.bouchra@uqam.ca