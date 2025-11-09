Professeure, professeur en théories et pratiques de la création littéraire (Université du Québec à Montréal)

DESCRIPTION :

-Enseignement au premier cycle et aux cycles supérieurs

-Direction, encadrement et évaluation des personnes étudiantes dans leurs travaux de recherche et de création

-Recherche et activités de création dans le champ d’études et publication des résultats favorisant ainsi l’avancement des connaissances et leur diffusion.

-Services à la collectivité : cogestion collégiale de la vie départementale et universitaire (comités, tâches de direction de programmes, implication dans les revues savantes ou de création, etc.)

EXIGENCES :

-Doctorat en études littéraires, en études sémiotiques ou dans un domaine équivalent

-Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans, incluant les activités de recherche doctorales

-Publications récentes importantes et pertinentes au poste

-Aptitudes pour l’administration, l’encadrement académique et le travail en collégialité

-Expérience d’enseignement au premier cycle et aptitudes à l’enseignement aux études supérieures en théories littéraires

-Engagement dans la recherche, la recherche-création ou la création, subventionnée ou non subventionnée

-Cohérence et constance des activités de recherche, de recherche-création ou de création

-Connaissance de la littérature québécoise

-Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit

CONDITIONS D’EMPLOI :

Poste régulier pouvant mener à la permanence

AVANTAGES SOCIAUX :

Assurance maladie complémentaire et invalidité

Assurance vie

Régime de retraite à prestation déterminée

RÉMUNÉRATION ANNUELLE au 1er avril 2025 : de 74 351 $ à 178 818 $

AUTRES INFORMATIONS:

Courriel: rahmouni.bouchra@uqam.ca

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2025, 17 h un dossier en version papier et en version numérique comprenant :

• un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé

• une lettre de motivation

• des plans de cours pour les cours LIT-1300 Questions de création littéraire et LIT-851X Approches du travail créateur

• des évaluations d’enseignement

• les fichiers ou tirés à part de publications récentes

• trois lettres de recommandation

Monsieur Michel Lacroix, directeur

A/S de Bouchra Rahmouni

Département d’études littéraires

Université du Québec à Montréal

CP 8888, succ. Centre-ville

Montréal (Québec) H3C 3P8

rahmouni.bouchra@uqam.ca