Colloque 2026 de l’APFUCC

APPEL À COMMUNICATIONS

COLLOQUE ANNUEL DE L’APFUCC 2026

Du 26 au 29 mai 2026

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Saguenay, Québec, Canada

—

Mission et objectifs de l’association :

L'APFUCC a pour mission de promouvoir la recherche et l'enseignement dans tous les domaines ayant trait à la langue, aux littératures et aux cultures de toute la francophonie. Les objectifs de l’association incluent la mise en réseau des professeur·e·s de français œuvrant dans les universités et les collèges canadiens aux fins de faciliter le transfert d’expertise et de connaissances dans un cadre interdisciplinaire et international. L’APFUCC a à cœur la formation de la relève; elle tient à appuyer le développement professionnel de ses jeunes adhérent·e·s inscrit·e·s aux 2e et 3e cycles.

—

Fonctionnement général du colloque :

Le colloque annuel portera sur divers sujets, regroupés par ateliers thématiques. Les ateliers peuvent être consultés au lien suivant: https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2026/pages/87968538-fab0-4ca7-ba5a-c1b461e8829d

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre des propositions de communication qui s'inscrivent dans le cadre de l'un des ateliers thématiques. Il n'est pas possible de proposer plus d'une communication pour le colloque. Les propositions seront évaluées par les responsables d'ateliers.

—

Le calendrier se déroulera comme suit (sujet à changement) :

15 janvier 2026 – Date limite propositions de communication

31 janvier 2026 – Réponses aux participants et ouverture de l’inscription

10 mars 2026 – Version provisoire du programme disponible

25 avril 2026 – Version finale du programme disponible

26-29 mai 2026 – Colloque.

—

Modalité :

Le colloque 2026 se déroulera de façon hybride. La gestion de la modalité se fera au niveau des ateliers, ce qui signifie que les participant.e.s doivent prendre connaissance de la modalité dans laquelle se déroulera l'atelier qui les intéresse.

Pour soumettre une proposition de communication

Soumettez directement votre proposition sur le site du colloque, en cliquant sur « soumissions » et en remplissant le formulaire.

Lien vers le formulaire: https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2026/soumission