Appel à communications



Journée d’études : « Légendes et sciences des eaux douces »

CELIS et GEOLAB

MSH, Clermont-Ferrand, 21 mai 2026

Les lacs, cours d’eau et autres étendues d’eau douce, bien que ne représentant qu’un infime pourcentage de l’eau sur terre, font partie du quotidien des populations à travers le monde. Les richesses de ces environnements attirent les êtres humains, qui s’installent sur leurs rives ou à proximité. Contrairement aux mers et océans, qui évoquent l’inconnu, le danger, voire le sublime, les eaux continentales sont plus accessibles, moins susceptibles d’inspirer la crainte. Elles n’en demeurent pas moins une source d’inspiration pour les populations, des contes populaires aux légendes historiques.

Lorsqu’il voyage dans l’actuel Bade-Wurtemberg, le médecin et poète Justinus Kerner, figure majeure de l’école poétique souabe, écrit à son ami Ludwig Uhland les mots suivants : « J'ai découvert quelques légendes populaires sur le lac sauvage, par exemple, on entendrait un musicien dans son fond, etc.1 », avant d’ajouter l’importance des légendes autour de lacs similaires en Forêt-Noire, notamment le lac Mummel. Cette découverte de Kerner n’est guère étonnante : bien avant le XIXe siècle les lacs, les cours d’eau, la moindre mare, ont suscité les questionnements et recherches d’explications des populations qui vivent aux alentours. Qu’il s’agisse de certains yōkai au Japon tels que les kappa 河童, des shuigui 水鬼 en Chine, de l’homme de l’eau en Europe centrale2, des ondines et nixes que l’on retrouve dans de nombreuses mythologies, ou même du célèbre monstre du loch Ness, l’association des étendues d’eau à des entités légendaires sont courantes. À ceci s’ajoutent des mythes s’orientant plus directement vers l’explication d’un mystère. C’est par exemple le cas du lac Pavin, au cœur du Massif central, dont l’apparence a influencé jusqu’à son nom, de l’occitan Pavent, « effroyable », ou du latin pavens, « épouvantable ». La couleur sombre caractéristique de ce lac a évoqué aux populations la présence du diable en son sein ou le signe d’une punition de Dieu. Loin cependant d’un châtiment divin, le lac Pavin est en réalité un lac méromictique, c’est à dire un lac dont les couches d’eau ne se mélangent pas. Ce lieu, comme tant d’autres dans le monde, est révélateur d’un lien entre légendes et réalités scientifiques.

Cette journée d’études invite à interroger les croyances et savoirs autour des étendues d’eau, dans leur importance au sein des mythologies et des cultures, ainsi que dans leur lien aux hypothèses et découvertes scientifiques liées aux eaux douces.

Les propositions de communication pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants, sans s’y limiter :

- Les origines des légendes autour des eaux douces

Si les origines des légendes sont multiples, nombreux sont les exemples nés de phénomènes naturels, pouvant être expliqués par les sciences. Nous avons déjà cité le cas du lac Pavin ; dans l’Oregon, le Crater Lake, lac de cratère du mont Mazama aux eaux limpides, est, pour les Klamaths, né de l’affrontement de deux divinités. Parmi les légendes plus célèbres, et en sortant du seul cadre des eaux douces, nous pouvons évoquer la Chaussée des Géants, en Irlande du Nord, orgues basaltiques érodées par la mer, dont la légende attribue la création à des géants, ou encore l’ōnamazu, créature légendaire du folklore japonais responsable des séismes. La place des légendes dans la littérature est naturellement importante, à la manière de William Butler Yeats, qui raconte l’Irlande par ses êtres merveilleux, ou des romantiques allemands, notamment Clemens Brentano, qui firent du rocher de la Lorelei une nixe au cœur meurtri. Les communications pourront ainsi s’intéresser au rôle de la littérature dans la naissance et le développement des légendes qui entourent les eaux douces. Nous pourrons également faire un lien avec la géomythologie, qui étudie, selon la définition qu’en donne Dorothy Vitaliano, les origines géologiques réelles de phénomènes naturels qui ont longtemps été expliqués en termes de mythes ou de folklore.

- Le rôle des légendes dans la recherche scientifique :

La volonté d’éclaircir un mystère ou de vérifier l’exactitude de l’explication donnée par une légende mène souvent à des recherches scientifiques. Nous pouvons citer le cas de la Pythie, dite en état de transe du fait de gaz toxiques s’échappant d’une faille géologique, conduisant à l’étude des lieux pour déterminer si une telle fissure existait, et s’il pouvait en sortir des vapeurs provoquant une transe3. Les légendes peuvent également faire partie intégrante du raisonnement scientifique. Dans Science, Folklore and Ideology (1983), G.E.R. Lloyd montre comment, dans la Grèce antique, de grands pans de croyances populaires ont pu être intégrées à ce qui doit devenir des systèmes scientifiques : « Dès le début, la science antique est fortement marquée par l'interaction entre, d'une part, l'assimilation des hypothèses populaires et, d'autre part, leur analyse critique, leur exposition et leur rejet, et cela continue d'être une caractéristique de la science jusqu'à la fin de l'Antiquité et au-delà4. »

Au-delà d’une recherche d’explication du mystère, du folklore naît aussi un attachement aux lieux - et inversement - pouvant mener à la recherche scientifique. L’étude de Benjamin K. Haywood, Julia K. Parrish, Timothy Jones et Sarah Inman autour des membres de la Coastal Observation and Seabird Survey Team s’attarde sur les liens entre l’attachement à un lieu et la naissance d’initiatives de sciences participatives. Nous proposons d’étudier ici le lien entre attachement aux eaux douces via la légende et aspiration à la recherche, qu’il s’agisse de scientifiques professionnels ou amateurs.

- La vie des mythes et légendes dans les sociétés où la science domine

La question de la survivance des mythes est particulièrement étudiée par les anthropologues et sociologues depuis plusieurs décennies. Face à la science, les explications issues du folklore, en particulier lorsqu’elles sont liées à des espaces naturels comme ceux qui accueillent les eaux douces, peuvent tendre à disparaître, avec plus ou moins d’ampleur selon les sociétés. Nous proposons d’étudier le rôle et la place de la littérature et des autres arts dans la persistance des mythes et légendes des eaux douces dans les sociétés contemporaines. On peut penser aux nombreuses apparitions de la Lorelei dans la littérature, mais aussi au cinéma, dans la peinture..., ou encore, en s’éloignant des eaux douces, à la manière dont l’ōnamazu a pu servir d’inspiration à Makoto Shinkai pour son film Suzume (2022), aux multiples jeux vidéo convoquant des figures mythologiques du monde entier, etc.

—

1 Theobald Kerner, Justinus Kerners Briefwechsel mit seinen Freunden, vol.1. Stuttgart et Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1897, p.246.

2 François Terrasson, La peur de la nature. Paris, Sang de la terre, 1997, p.49.

3 Pierre Birot, « Géomorphologie de la région de Delphes », in: Bulletin de correspondance hellénique, vol. 83, 1959. pp. 258-274.

4 G.E.R. Lloyd, Science, Folklore and Ideology. Studies in the Life Sciences in Ancient Greece. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p.1.

—

La journée d’études se tiendra en présentiel à la Maison des Sciences Humaines, 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2026.

Les propositions de contribution, d’une longueur d’environ 300 mots, accompagnées d’une courte bibliographie indicative (5 références maximum) et d’une notice bio-bibliographique (5 lignes) sont à envoyer avant le 30 janvier conjointement à oriane.chevalier@doctorant.uca.fr, lea.contamine@doctorant.uca.fr, paolo.dias_fernandes@doctorant.uca.fr, anais.tahri@doctorant.uca.fr, judith.trouilleux@uca.fr.

—

Comité scientifique : Pascale Auraix-Jonchière (CELIS), Aude Beauger (GEOLAB), Anne-Sophie Gomez (CELIS), Fanny Platelle (CELIS)

Comité d’organisation : Oriane Chevalier (CELIS), Léa Contamine (GEOLAB), Paolo Dias Fernandes (CELIS), Anaïs Tahri (GEOLAB), Judith Trouilleux-Leca (CELIS)

—

Bibliographie indicative :

