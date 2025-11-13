Intime et intimité IV

Intime et psyché : discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe de la première modernité

Le Mans, 3 et 4 décembre 2026

Equipes organisatrices : 3L.AM (Le Mans Université), DIRE (Université de la Réunion), PLEIADE (Université Sorbonne Paris Nord), HLLI (Université de la Côte d’Opale), TIL (Université Bourgogne Europe)

A l'époque de la Renaissance et de l’humanisme, les penseurs, en cherchant à approcher la vérité de l’âme humaine, posent la question de la rhétorique et de l’échange qui implique l’autre, la connaissance de l’autre et l’adaptation du locuteur à son auditeur, ne serait-ce que pour le persuader. Dans ce vaste processus qui commence au XVe siècle, Jean-Claude Margolin détecte des approches psychologiques.[1] La réflexion sur la langue et la communication qui marque largement le XVIe s. manifeste un intérêt pour l’humain en tant qu’il comprend et ressent ; c’est un tout « vivant » qui est mis en œuvre dans l’acte de langage.

Avec le développement du récit de fiction, on verra les personnages de plus en plus (de mieux en mieux) profilés par des analyses de « caractère » qui témoignent de la fine observation d’ordre psychologique dont leurs auteurs sont capables dans leur propre existence et dont ils les nourrissent dans leurs « romans » ou « pièces dialoguées » (Guzmán de Alfarache, La Dorotea, Les nouvelles exemplaires). On peut ajouter aussi que l’art du portrait s’affine et que le peintre saisit avec ses couleurs et ses nuances les expressions et les regards, cherchant soit la copie exacte soit les changements avantageux de la personne portraiturée.

Par ailleurs, la culture antique a habitué les esprits à des mythes tels que celui de Psyché ou de Narcisse qui, chacun à sa façon, représentent un dévoilement de la conscience. Il faut penser également à la place de la puissance imaginative dans les discours sur l’amour et la pensée religieuse (mystique, théologique). Or l’imagination (en communication avec la mémoire) est révélatrice d’une intériorité, certes inquiétante parfois, mais également féconde (inventio). Ses mécanismes sont ainsi explorés à des degrés divers et c’est bien à une plongée dans l’intime que l’on assiste alors.

C’est ainsi que les personnages s’étoffent et que leurs inventeurs leur prêtent du génie au service de la supercherie ou de la stratégie bienfaisante, mais aussi des sentiments, des émotions et des passions qui ouvrent la voie à des descriptions d’états d’âme relevant de l’introspection.

Par ailleurs, les tenants du pouvoir, les autorités ecclésiastiques en particulier, savent jouer sur certaines émotions ou sensibilités et entretiennent, comme le dit Danièle Alexandre-Bidon, faisant référence à l’ouvrage de Delumeau La peur en Occident, une culture psychologique de la peur.

Difficile de ne pas faire le lien avec la conception des tempéraments qui se veut scientifique (Huarte de San Juan) et qui tente de classer dans des rubriques prévisibles, propres à un certain déterminisme, une matière dont les moralistes, théologiens et hommes de lettres perçoivent, au contraire, toute l’immensité insaisissable. Á cet égard, l’anthropologie de la Renaissance a un impact sur la littérature et sur la conception de la « personne » ou « figura ».

Ce colloque propose donc d’interroger les dimensions de la psyché à travers les discours et représentations de la vie intérieure dans l’Europe du XVe siècle à l’aube du XVIIIe siècle. On s’efforcera de mettre en valeur la spécificité d’une telle exploration à cette époque en étudiant ses sources, ses formes et ses finalités. Dans quelle mesure configure-t-elle, dans les formes qu’elle revêt durant la première modernité, la future « psychologie », et de quelle manière représente-t-elle les fondements appelés à se développer dans les siècles suivants, tant comme sciences nouvelles qui ont pour objet les mécanismes les plus profonds du psychisme que comme domaine amplement ouvert aux explorations artistiques multiples ?

Axes possibles :

- Représentations de la psyché dans l’humanisme littéraire et philosophique

- Intériorité et sensorialité chez les mystiques et religieux

- Discours et approches de la psyché ou les prémices d’un discours scientifique

- Personnages de fiction : leur modernité et leur construction psychologique

- Récits de vie (biographies, autobiographies) : formes du discours et dimensions psychologiques

- Représentations de l’intériorité dans les beaux-arts

Communications de 20 minutes

Langues acceptées : français, espagnol, anglais

Les frais d’inscription n’excèderont pas 60 euros. Seront couverts au minimum les repas et une nuitée.

Le colloque est en présentiel (Possibilité d’intervenir à distance soumise à approbation du comité d’organisation).

Propositions à envoyer avant le 1er avril 2026 à :

Dumora Florence: florence.dumora@univ-lemans.fr

Estelle Garbay-Velázquez: estelle.garbay-velazquez@ube.fr

Cécile Iglesias: cecile.iglesias@ube.fr

Florence Madelpuech-Toucheron : ftoucheron.ulco@icloud.com

Christine Orobitg : christine.orobitg@univ-reunion.fr

Sarah Pech-Pelletier : sarah.pelletier@univ-paris13.fr

Toutes les propositions (de 10-15 lignes maximum) doivent être envoyées à l’ensemble des adresses ci-dessus, porter un titre provisoire et être accompagnées d’un court texte de présentation bio-bibliographique avec l’organisme de rattachement de l’auteur.

Réponse du comité d’organisation : début mai 2026

Publication des trois premières éditions du groupe de réflexion « Intime et Intimité dans l’Europe de la première modernité »

Madelpuech-Toucheron, Florence et Pech-Pelletier, Sarah (dir.), « Intime et Intimité au Siècle d'or (espaces, émotions, représentations) », e-Spania, 37, octobre 2020 [http://journals.openedition.org/e-spania/36547 ; DOI : https://doi.org/10.4000/e-spania.36547]

Garbay-Velázquez, Estelle, Iglesias, Cécile, Madelpuech-Toucheron, Florence, Pech-Pelletier, Sarah (dir.), Les lieux de l'intime et le rapport au corps (Europe, XVIe-XVIIe siècles), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2025

Dumora, Florence, Garbay-Velázquez, Estelle, Iglesias, Cécile, Madelpuech-Toucheron, Florence, Orobitg, Christine, Pech-Pelletier, Sarah (dir.), Représentations de l’intime dans l’Europe de la première modernité : les formes, les stratégies, les enjeux et leurs transmissions, Savoirs en Prisme, n° 20 (à paraître début 2026 : https://savoirsenprisme.univ-reims.fr/index.php/sep)





[1] Dans « Apogée de la rhétorique humaniste » dans Histoire de la rhétorique en Europe, PUF, 1999, p. 191-257 : en particulier p. 208, 218-219, 222-223.

Voir sur le site indiqué: les appels en anglais et en espagnol et une bibliographie en complément de l'appel en français.