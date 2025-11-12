Les déchets comme ressource dans la langue, la littérature et la culture" (Frankoromanistiktag Kassel, 2026)

Frankoromanistiktag Kassel, 2026, section transversale :

"Les déchets comme ressource dans la langue, la littérature et la culture"

Les ‘déchets’, définis comme des substances ou des objets qui sont jetés ou censés l’être (cf. OCDE 2025 : 11), sont catégorisés comme inutilisables par ceux et celles qui s’en débarrassent, mais peuvent être refonctionnalisés et sont disponibles en tant qu’artefacts pour des représentations linguistiques et littéraires-esthétiques. Nous comprenons la langue et la littérature au sens de Pierre Bourdieu, comme des ressources qui sont attribuées, évaluées et employées par les acteurs sur le marché linguistique et dans le champ littéraire. Celles-ci constituent une pratique dans laquelle les ressources ne sont pas réparties équitablement et qui est marquée par le pouvoir, l’hégémonie et les conflits. Les aspirations visant à légitimer les formes linguistiques, littéraires et médiales se trouvent dans une relation conflictuelle avec les tendances à vouloir délégitimer des pratiques linguistiques ou littéraires en les qualifiant de « discours sans intérêt » (to talk rubbish) ou de manifestation de la culture trash.

La définition des déchets est l’objet de négociations socialement contextualisées. Ce qui est inutilisable pour certain.e.s, est catégorisé comme encore utilisable ou recyclable par d’autres. En tant que produit quotidien de notre vie commune, les déchets représentent également, par métonymie, la convivialité au sens d’une dimension relationnelle de la vie sociale dans laquelle les inégalités et les situations conflictuelles sont prises en compte. Dans les situations sociales qui génèrent une vie produisant des déchets ou une vie dans et avec les déchets, ceux-ci peuvent devenir une ressource pour assurer la subsistance, pour générer des profits, mais aussi pour développer des pratiques de résistance et des modèles alternatifs d’économie et de vie. Dans le cadre de cette ambivalence, les grandes questions d’une coexistence bonne, digne et humaine se posent avec une nouvelle urgence et sont traitées de manière linguistique, discursive, narrative et dans diverses formes d’expression artistiques.

Cette section invite à approfondir les contextes et approches mentionnés ci-dessus sous l’angle des différentes sous-disciplines francoromanistes et à mettre en relation, en se concentrant sur l’espace francophone, différentes traditions de recherche sous l’aspect des ressources. Les activités de la section peuvent porter, entre autres, sur les questions suivantes :

Comment les déchets, leur production et leur recyclage sont-ils représentés et constitués sur le plan linguistique, discursif et esthétique ?

Quelles approches écolinguistiques et écocritiques peuvent être formulées concernant les déchets, le recyclage et la gestion durable des ressources ?

Comment les déchets sont-ils exploités, utilisés et représentés dans les pratiques de gestion et de recyclage comme ressource sémiotique multimodale dans la configuration de structures de convivialité linguistiques et communicatives ?

Quel rôle les déchets jouent-ils dans la structuration de paysages linguistiques ?

Quels lieux énonciatifs, quelles positions épistémologiques ou perspectives (contre-)hégémoniques s’articulent dans les discours langagiers et esthétiques sur les déchets ? Dans quelle mesure cela entraîne-t-il un bouleversement de l’altérisation hégémonique (par exemple dans le sens de l’écoféminisme) ?

Dans quelle mesure la communication numérique et l’économie digitale produisent-elles des déchets ? Comment les formes linguistiques et les fonctions communicatives du spam peuvent-elles être décrites ? Quel rôle joue la qualité linguistique des données traitées par les modèles d’IA ?

Dans quelles représentations linguistiques, discursives et littéraires des déchets se manifestent des asymétries Nord-Sud, des relations de domination (postcoloniales) et des inégalités dans la francophonie mondiale ?

Comment peut-on concevoir la convivialité dans un environnement caractérisé par l’extractivisme, la pollution et les conflits armés ?

Avec cette section, nous souhaitons encourager un dialogue dans lequel les différentes contributions formulent des pistes pour l’élaboration d’approches multiperspectivistes concernant les déchets en tant que ressource. Les présentations comparatives, les croisements interdisciplinaires et les approfondissements théoriques sont bienvenus.

—

Nous sollicitons des propositions de contribution en allemand ou en français, les résumés n’excédant pas 500 mots (bibliographie exclue). Veuillez envoyer votre proposition avant le 31 janvier 2026 (date limite) aux adresses suivantes : hanna.nohe@uni-giessen.de, falk.seiler@romanistik.uni-giessen.de

La soumission des résumés se fait à l’aide du formulaire ci-joint (https://francoromanistes.de/wp-content/uploads/Template_CfP.docx).

Les notifications d’acceptation seront envoyées avant le 28 février 2026.

—

