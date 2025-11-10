Fabrice Gabriel, Au cinéma Central. Une éducation sentimentale

Prix Médicis essai 2025

« Le centre du monde s’appelle le Central : c’est à cette place que je m’installe, une place en corbeille, au deuxième rang derrière la petite rambarde de fer forgé marquant la frontière avec le parquet, dans cette salle aujourd’hui disparue. J’y ai vécu, et continue peut-être d’y vivre, l’imagination n’en étant pas morte, les moments les plus heureux de mon enfance, de mon adolescence aussi. » — F. G.

Feuilleter le livre…