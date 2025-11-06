Sébastien Allard, Jacques-Louis David

Jacques-Louis David (1748-1825) est l’un des peintres qui ont le plus profondément marqué notre imaginaire collectif. Du Serment des Horaces à Marat assassiné, de Bonaparte franchissant les Alpes au Sacre de Napoléon, ses tableaux incarnent les grands moments de la Révolution et de l’Empire. David n’est pas seulement le maître du néoclassicisme : il est un artiste engagé dans la Révolution, député à la Convention, proche de Robespierre, organisateur des fêtes révolutionnaires avant de devenir le peintre de Napoléon. Son art est inséparable de sa volonté d’agir dans l’histoire, à un moment où naît un monde nouveau.

Figure dominante de son époque, animé d’une détermination exceptionnelle, David a renouvelé aussi bien la peinture d’histoire, en y introduisant une intensité dramatique inédite, que le portrait. Entre idéal antique et un réalisme marqué par l’exemple de Caravage, son œuvre, loin d’être figée, est animée d’une énergie qui garde pour nous aujourd’hui toute son actualité.

Lire quelques pages…