Jeunes Colettiens, Jeunes Colettiennes. Deuxième journée d'études à l'Université de Strasbourg

Jeunes Colettiennes et jeunes Colettiens.

Deuxième journée d’études organisée à l’Université de Strasbourg

Mercredi 11 juin 2026

Contexte



La préparation puis la publication du Dictionnaire Colette en 2018 ont contribué à l’émergence en France et même en Europe d’une nouvelle génération de jeunes chercheuses et chercheurs spécialistes de Colette. Dans ce mouvement, l’Université de Strasbourg et son UR 1337, d’où était partie l’idée de ce Dictionnaire (Classiques Garnier, 2018) ont joué un rôle moteur. Plusieurs doctorantes et doctorants de notre université ont collaboré à l’ouvrage. Par la suite, trois volumes collectifs (Lendemains de Colette, Colette pour nos lendemains, 2019) ; puis Colette, réinventer le métier d’écrire (2023), plus récemment, Colette, Forces et Beautés du bref (publication 8 octobre 2025) ont permis de faire entendre des voix nouvelles de la critique colettienne. Bien entendu, il n’y a pas d’âge pour être une « Jeune Colettienne » ni un « Jeune Colettien » : ces expressions désignent des recherches en croissance – des blés en herbe.

La Première Journée d’études Jeunes Colettiennes, jeunes Colettiens : 24 octobre 2023

Le 24 octobre 2023, à l’occasion du cent cinquantenaire de la naissance de Colette (1873), l’Université de Strasbourg a pu accueillir, avec l’aide de l’École doctorale 520 et de la Faculté des lettres, la première journée d’études destinées spécialement aux Jeunes Colettiennes et Jeunes Colettiens. Treize communications y ont été prononcées, et les chercheuses et chercheurs ont été accueillis pour mettre en commun le savoir actuel et les perspectives nouvelles promises à l’étude de l’écrivaine. (Comité d’organisation : Guy Ducrey, Margaux Gérard, Corentin Zurlo-Truche, Flavie Fouchard. Co-porteuse du projet : Marie-Charlotte Quin. En collaboration avec l’Université de Séville).

C’est la suite de cette journée que nous souhaiterions organiser le 11 juin 2026.

Seconde journée d’études Jeunes Colettiennes, Jeunes Colettiens : 11 juin 2026

Un répertoire encore incomplet des recherches menées actuellement dans l’université européenne compte une vingtaine de noms. Plusieurs thèses se mènent partiellement ou entièrement sur Colette en France, en Suisse et en Belgique, sans doute en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Nous souhaiterions profiter d’une convergence exceptionnelle (trois doctorantes et doctorant colettiens travaillent actuellement à Strasbourg au sein de l’UR 1337 durant l’année 2025-2026) pour mettre en commun les savoirs actuels sur l’écrivaine, comprise dans le plus vaste contexte des gender studies et des études sur les écrivaines du XXe siècle. Cette deuxième journée d’études Jeunes Colettiennes et jeunes Colettiens devrait contribuer à mettre en dialogue les travaux sur la romancière, au moment exact où la Bibliothèque nationale de France lui consacre une importante exposition, Les Mondes de Colette (jusqu’en janvier 2026).

Les communications pourront aborder tout aspect de l’œuvre de Colette qui fasse l’objet de recherches scientifiques actuelles. Les propositions (15-20 minutes) seront envoyées pour le 15 février 2026 à l’adresse suivante :

guy.ducrey@unistra.fr

—

Comité scientifique de la manifestation :

Prof. Flavie Fouchard, Université de Séville ; Dr. Corentin Zurlo-Truche ; Prof. Guy Ducrey, Université de Strasbourg

Comité d’organisation :

Margaux Gérard, Jiyun Lee, Doctorantes de l’UR 1337 ; Yasuhiro Ito, Doctorant de l’UR 1337.