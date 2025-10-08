Revue
Nouvelle parution
La Revue des lettres modernes, Série Colette, vol. 2 : "Force et beautés du bref"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "La Revue des lettres modernes", 2025
  • EAN : 9782406189251
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18926-8
  • ISSN : 0035-2136
  • Numéro : 10
  • 242 pages
  • Prix : 38
  • Date de publication :
Publié le

Sous la direction de Flavie Fouchard et Corentin Zurlo-Truche

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire