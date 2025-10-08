La Revue des lettres modernes, Série Colette, vol. 2 : "Force et beautés du bref"

La Revue des lettres modernes 2025 – 10. Force et beautés du bref

Sous la direction de Flavie Fouchard et Corentin Zurlo-Truche

Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Colette », n° 2, 2025.

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire