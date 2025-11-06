Séminaire Lire-Travailler, Derrida 2025/26 (Maison de la recherche, Université de Paris 8)

Groupe de lecture. Lire-travailler, Derrida (Jeunes chercheur·e·s) 2025-2026

Groupe de lecture « Lire-travailler, Derrida »

Le groupe de lecture Lire-travailler, Derrida, créé en 2013, regroupe des doctorants et des docteurs de différentes universités ainsi qu’un public non exclusivement universitaire. Les membres tournent au fil des années. Le groupe s’est réuni d’abord dans les locaux de l’ENS, puis de l’EHESS, avant d’être accueilli en 2020-2021 à Paris 8 par le LLCP.



Nous avons choisi cette année de travailler le séminaire Témoigner de 1992-1993, deuxième volume de la série « Secret et témoignage ». Le séminaire « Lire-travailler, Derrida », ouvert à tou(te)s, est consacré au commentaire de chacune des séances du séminaire que les participant(e)s seront supposé(e)s avoir lues avant de venir.

Témoigner

Séminaire (1992-1993)

Poursuivant sa réflexion sur le secret, qui restera le « thème axial » du séminaire de 1991 à 1995 – formant un sous-ensemble intitulé « Secret et témoignage » issu de la grande série « Questions de responsabilité » (1991-2003) – pour cette deuxième année, Derrida oriente sa recherche dans la « direction corrélative du témoignage », développant des questions telles que : « Que veut dire “être témoin” ? Déposer un témoignage ? Quelle différence y a-t-il entre le témoignage et la preuve ? Comment et pourquoi a-t-on cherché tantôt à accuser, tantôt à réduire cette différence (problèmes scientifiques – dans les sciences humaines et avant tout dans l’histoire –, problèmes juridiques – la question du serment et du “droit de mentir” –, religieux – les questions du martyre –, etc.) ? »

À travers des analyses qui mobilisent différentes figures de l’histoire de la pensée et des documents divers, d’Aristote à Benveniste en passant par l’œuvre de Celan ou des travaux sur la Shoah, le témoignage devient dans la lecture derridienne une expérience quotidienne des rapports singuliers, Derrida allant jusqu’à affirmer qu’ « il y a des témoignages tout le temps, et ce à quoi on va avoir affaire dans ce séminaire, c’est justement l’extraordinaire lâcheté de ce concept. On peut remplacer presque tous les verbes par “témoigner” : je dis, je manifeste, je fais, je témoigne ». Les conséquences de ces questionnements poussées au fil des séances pointeront la nécessité de réélaborer « toute la question de la phénoménologie et de sa tradition ».

Parallèlement, la thématique du témoignage va étroitement s’intriquer à la question de la performativité au cours des onze séances de son séminaire, ce qui amène Derrida à parler d’une co-extensivité de ces deux concepts au sens où « tout performatif est un témoignage ». Ses réflexions le conduiront à établir une distinction entre une « véridicité constative » et une « véridicité performative », cette dernière engageant tout un discours sur la fiabilité, la croyance et la relation qui existe entre le témoignage et la prière.

Séances (séminaire en ligne + séances en présentiel) : 1 jeudi sur 3, du 13 novembre 2025 au 7 mai 2026, de 18h00 à 20h00. Les séances auront lieu en salle A2 201 à la Maison de la recherche de l’Université de Paris 8 (à l’exception de celle du 13 novembre, laquelle aura lieu uniquement en ligne). Elles seront également diffusées en visioconférence et sont ouvertes aux étudiants de tous les niveaux sans inscription préalable. Pour recevoir le lien des séances, merci de contacter le comité d’organisation.

Programme :

13 novembre 2025

Présentation de notre séminaire et du texte à lire

27 novembre 2025

Première séance. Le 4 novembre 1992

4 décembre 2025

Deuxième séance. Le 25 novembre 1992

18 décembre 2025

Troisième séance. Le 2 décembre 1992

8 janvier 2026

Quatrième séance. Le 9 décembre 1992

22 janvier 2026

Cinquième séance. Le 6 janvier 1993

5 février 2026

Sixième séance. Le 13 janvier 1993

19 février 2026

Septième séance. Le 3 février 1993

12 mars 2026

Huitième séance. Le 10 février 1993

26 mars 2026

Neuvième séance. Le 3 mars 1993

2 avril 2026

Dixième séance. Le 10 mars 1993

16 avril 2026

Onzième séance. Le 26 mai 1993

