Beowulf & circulations (Paris)

Le CÉMA a le plaisir d'annoncer la tenue prochaine du colloque « Beowulf & circulations » qui se déroulera à Paris, à l'Institut Historique Allemand et en Sorbonne, les 13 et 14 mars 2026, avec des conférences plénières d’Irina Dumitrescu (Universität Bonn) et Francis Leneghan (Université d’Oxford). Une lecture publique d’extraits de Beowulf est prévue vendredi 13 mars au soir. Pas de frais d'inscription, mais pré-inscription obligatoire tant pour le colloque que pour la lecture publique.

Le texte de Beowulf a été consigné par écrit plus de deux siècles après sa composition orale initiale. Il n’existe qu’un seul manuscrit du poème, mais ce dernier trouve un écho dans Andreas (conservé dans un autre codex) et il circulait dans le cadre d’une économie littéraire orale foisonnante, qui nous est perdue aujourd’hui. Avec ses épisodes tissés et entrelacés, Beowulf est en soi un lieu de circulation, qu’il s’agisse d’un collier mythique (finalement offert à Wiglaf par le héros mourant), de corps démembrés ou d’épées ornées d’entrelacs, à la suite de corps à corps brutaux, de pillages systématiques ou d’offrandes en cascade. Son intrigue scandinave, d’une grande antiquité, témoigne des contacts culturels intenses et des circulations à travers l’Europe du Nord au début du Moyen Âge, et est depuis devenue le point de départ et l’argument de nombreuses adaptations, Beowulf se faufilant, tel un dragon, entre genres et médias.

Nous invitons participantes et participants à soumettre des communications de 25 minutes, en français ou en anglais, abordant tout aspect de Beowulf et des circulations médiévales et post-médiévales (sources, intertextualités, échos internes, mentions de voyages, adaptations et continuations, etc.) et ce depuis toute approche : linguistique, littéraire, historique…

La date limite pour la soumission de votre proposition (300 mots maximum, plus une brève bibliographie et une petite notice biographique précisant votre votre courriel contact) est fixée au 10 janvier 2026.

Si vous comptez assister à la rencontre, merci de remplir ce petit formulaire : https://forms.gle/17VDcKXnvodRmJdSA

Soumettez votre fichier de proposition au format .pdf, .doc, .docx ou .rtf via ce lien :

https://app.compilatio.net/app/document-submission/631-46E-E87 (vous recevrez un courriel de confirmation automatique)

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Florence Bourgne : florence.bourgne [à] sorbonne-universite.fr

Comité logistique et scientifique : Florence Bourgne, Wilfrid Rotgé, Leo Carruthers, Julia Pineau, Louise Simongiovanni, Remon Badan

Site web du colloque : https://cemasorbonne.org

Bibliographie sélective

Éditions

Crépin, André, ed. and trans. Beowulf: Édition diplomatique et texte critique, traduction française, commentaires et vocabulaire. 2 vols. Göppinger Arbeiten zur Germanistik 329. Göppingen: Kümmerle, 1991.

Fulk, R.D., Robert E. Bjork, and John D. Niles, eds. Klaeber’s Beowulf and the Fight at Finnsburg [1922, 1936, 1950]. 4th edn. Toronto Old English Series. Toronto ONT: University of Toronto Press, 2008.

Traductions récentes

Crépin, André, ed. and trans. Beowulf. Rev. ed. Lettres gothiques. Paris: Le Livre de poche, 2007.

Shippey, Tom, trans. Beowulf: Translation and Commentary. Ed. and comm. Leonard Neidorf. London: Uppsala Books, 2023.

Rotgé, Wilfrid, ed. and trans. Beowulf. Paris: Sorbonne Université Presses, 2025.

Critique récente

Dumitrescu, Irina. ‘Beowulf and Andreas: Intimate Relations’. In Dating Beowulf: Studies in Intimacy, ed. Daniel C. Remein and Erica Weaver, 257-78. Manchester: Manchester University Press, 2019.

Leneghan, Francis. ‘Beowulf, the Wrath of God and the Fall of the Angels’. English Studies 105.3 (2024): 383-403.

Chance, Jane. ‘Tolkien’s Classical Beowulf and England’s Heroic Age’. Tolkien Studies 15 (2018): 59-91.

Gautier, Alban. Beowulf au paradis: Figures de bons païens dans l’Europe du Nord au haut Moyen Âge. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2017.

O’Donoghue, Heather. Beowulf: Poem, Poet and Hero. London: Bloomsbury, 2024.

Swain, Larry, and Ophelia Eryn Hostetter, eds. Teaching Beowulf: Practical Approaches. Studies in Medieval and Early Modern Culture. Kalamazoo MI: Medieval Institute Publications, 2024.

Torres-Hergueta, Enrique. The Germanic Heroic Tradition in Video Games: Playing Mass Medievalism. The New Middle Ages. Cham: Palgrave Macmillan, 2025.

Traductions et réécritures en prose

Purvis, Meghan. Beowulf: A New Translation. London: Penned in the Margins, 2013.

Headley, Maria Dahvana, ed. Beowulf: A New Translation. New York: MCD x Farrar, Straus and Giroux, 2020.

Gardner, Jane. Grendel’s Mother. Auckland (New Zealand): Lasavia Publishing, 2022.

Réécritures en prose

Crichton, Michael. Eaters of the Dead. The Manuscript of Ibn Fadlan Relating His Experiences with the Northmen in A.D. 922. New York: Alfred A. Knopf, 1976.

Crichton, Michael. ‘A Factual Note on Eaters of the Dead’. In Eaters of the Dead. The Manuscript of Ibn Fadlan Relating His Experiences with the Northmen in A.D. 922,. New York: Ballantine Books, 1992.

Morrison, Susan Signe. Grendel’s Mother: The Saga of the Wyrd-Wife. Winchester: Top Hat Books, 2015.

Headley, Maria Dahvana. The Mere Wife. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

Emmerichs, Sharon. Shield Maiden. London: Head of Zeus, 2023.

Romans graphiques

Hinds, Gareth. Beowulf. Cambridge MA: Candlewick Press, 2007.

Weinersmith, Zach, and Boulet. Bea Wolf. New York: First Second Books, 2023.