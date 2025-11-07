Jean-François Richer, Entre la cloche et les sanglots. Sonocritique de La comédie humaine d'Honoré de Balzac

Que de bruit chez Balzac ! Pour comprendre la société et « la raison de son mouvement », l’auteur du Père Goriot eut sa vie durant une oreille attentive aux bruits. De celui des objets domestiques – rouets qui vibrent, ustensiles cognant sur l’assiette, rideaux qui se déchirent – aux éclats autoritaires du campanile ; du bestiaire tapageur – insectes, rossignols, chiens ou chevaux – aux percussions qui accompagnent les rencontres – portes qui claquent, pavés qui résonnent –, sans oublier la bruyance des corps, les cris, les halètements, les râles, ou le froufroutement des robes qui se dérobent – l’auteur lève le voile sur un univers balzacien jamais entendu.

Cette « sonocritique » veut montrer comment les sons, qui résonnent partout dans La comédie humaine, participent à cette immense entreprise de mise en récits de la France postrévolutionnaire. À partir de ce qui pourrait devenir une véritable cacophonie, l’auteur dégage une trame sonore cohérente qui ajoute une couche de sens à cette œuvre magistrale.

« Exister, dans le roman de Balzac, c’est cogner à des portes et à des carreaux de fenêtres, c’est tirer des cordons de sonnette, c’est donner du talon sur un parquet sonore, c’est faire jouer bruyamment des pièces d’or dans sa poche, c’est faire entendre sa voix, ou, lorsque celle-ci défaille, ses cris, ses pleurs ou ses râles, c’est se parer contre les attaques mordantes en faisant éclater son rire, c’est faire résonner très haut tous les objets qui préparent la rencontre avec l’Autre, c’est produire à chaque instant les notes de sa trame sonore tout en écoutant, en recevant et en analysant chaque seconde les saillies, les creux, les crescendo et les silences qui vibrent autour de soi et rapportent, en temps réel, les obstacles, les règles, les puissances qui régissent, souvent contre soi, ce monde où l’on doit advenir. »

Jean-François Richer est docteur des universités de Montréal, de Paris 8 et professeur titulaire de littérature française à l’Université de Calgary au Canada.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction : La vie, le bruit

1. Objets sonores

2. Temps, cloches et servitudes

3. Bruyant bestiaire

4. Espaces et percussions

5. Corpophonie de la souffrance

Conclusion : Du silence de l’amour vrai

Bibliographie

Index des œuvres de Balzac et des auteurs