Sébastien Denis, Neo. Un transhumain dans The Matrix

Neo est l’un des personnages les plus populaires du cinéma contemporain, et la série des films Matrix est l’une des plus discutées chez les cinéphiles comme dans le monde académique. Neo agit comme un opérateur théorique mêlant les références à Platon ou Baudrillard dans le champ de la philosophie, à Alice ou Nemo dans celui de la littérature, ou encore à Jésus ou Bouddha dans celui des religions. Neo, c’est « the one », l’élu, un sauveur soutenu par une vaste communauté de fans et utilisé par des Églises en tous genres comme un appât pour attirer les jeunes vers la religion.

Mais derrière toutes ces lectures possibles, Neo est aussi, comme le propose ce livre, un transhumain qui réussit à battre la « mauvaise » tech (l’agent Smith), et à dialoguer avec la « bonne » tech, donnant ainsi du crédit aux discours transhumanistes issus de la Silicon Valley comme de la scientologie. Neo est donc un personnage de synthèse, à la fois prophétie auto-réalisatrice et incarnation problématique du monde transhumain qu’appellent de leurs vœux les Wachowski, progressistes et transgenres. Mais, signe de son ambivalence fondamentale, ce personnage est retourné à leur avantage par de nombreux libertariens et conspirationnistes, au premier rang desquels Donald Trump ou Elon Musk, qui l’utilisent comme symbole de la puissance de la volonté individuelle, capitaliste et technophile face à la crise du « système ».

Sébastien Denis est Professeur en Histoire, cinéma et médias à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il travaille entre autres sur le cinéma de propagande, le cinéma d’animation et les relations entre cinéma et arts plastiques.