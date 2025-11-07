Jean-René Valette, Chrétien de Troyes ou les langages de l'amour courtois

Si l’amour courtois est lié à Chrétien de Troyes, il le doit à son Lancelot, le Chevalier de la charrette, pour lequel Gaston Paris forgea cette expression presque introuvable au Moyen Âge, marquant ainsi la place centrale de son œuvre entre lyrismes d’oc et d’oïl, romans d’Antiquité et matière tristanienne, à côté du rôle joué par les doctrines de l’amour de Dieu dans l’élaboration de ce premier idéal laïque. À cette double intertextualité (vers les poètes et les théologiens), se joint un registre intratextuel, fondé sur les liens que nouent entre eux les romans de Chrétien, d’Érec et Énide à Cligès et d’Yvain au Conte du Graal, créant un univers fractionné et articulé – une petite Comédie humaine où le trouvère traite du problème de l’amour et de la relation entre hommes et femmes en des cohérences complexes. Et peu importe, dès lors, que l’amour courtois ait été une réalité historique, un jeu ou une fantasmatique : il s’offre ici comme un espace dialectique où se définissent et confrontent trois langages, la fine, la fole et la bone amor, selon ces mots devenus concepts. Car si les littératures d’oc et d’oïl du XIIe siècle forment le creuset d’une nouvelle érotique, l’amour que l’on dit courtois est aussi le produit d’une pensée critique, dont témoigne un immense capital herméneutique.

Jean-René Valette est professeur à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Dans le champ de la poétique et de l’histoire des idées, ses recherches portent sur les rapports entre la littérature courtoise et la pensée des XIIe et XIIIe siècles. Auteur de La Pensée du Graal. Fiction littéraire et théologie (2008) et coéditeur d’un séminaire consacré aux Discours mystiques entre Moyen Âge et première modernité (4 vol., 2019-2024), il travaille actuellement à la préparation d’un Dictionnaire critique de l’amour courtois.

