Cécilia W. Francis et Robert Viau (dir.), Voix subalternes, voix créatives. Explorer l’inventivité de la marge francophone

Ce livre s’intéresse au dynamisme des productions littéraires provenant d’aires francophones communément associées à la marge. Il montre que ces écrits tirent leur élan inventif d’un coefficient d’hybridité issu des patrimoines culturels et esthétiques divergents qui alimentent leurs postures de réplique à l’égard du canon. Examinant la griffe distinctive de plus d’une trentaine d’auteurs et d’autrices francophones, les analyses du présent volume mettent en lumière la singularité d’une myriade d’imaginaires et de poétiques en vertu des compénétrations interculturelles et translinguistiques qui imprègnent leurs textes, relativisant toute injonction aux prescriptions normatives découlant d’un universalisme littéraire.

Cette vitalité, mobilisée par plusieurs voix émergentes de la francophonie mondiale, s’inscrit ainsi dans la création de réseaux d’échanges sous forme d’archipels qui, comme le préconisait Édouard Glissant, dépassent l’hégémonisme culturel propre à l’impérialisme. L’objectif de cet ouvrage collectif est donc de fournir aux lecteurs un kaléidoscope d’approches où se croisent corpus décentrés et réflexions théoriques axées sur les voix subalternes et créa(c)tives. En vertu d’un renouveau méthodologique, ces études cherchent à relancer les débats sur la mondialisation de la littérature en français, à offrir une analyse plurielle et transversale d’œuvres diverses, et, enfin, à accroître leur reconnaissance institutionnelle et leur mobilité internationale.

Ont contribué à cet ouvrage : Mohamed Aït-Aarab, Joel Akinwumi, Jean Anderson, Kodjo Attikpoé, Pooja Booluck-Miller, Kathy Dillon, El Hadji Moustapha Diop, Sushma Dusowoth, Cécilia W. Francis, Analyse Kimpolo, Valeria Liljesthröm, Françoise Lionnet, Naïma Merdji, Christiane Ndiaye, Désiré Nyela, Marion Ott, Mohamed Lamine Rhimi, Lucile Richard, Adiouma Sarr, Josias Semujanga, Adama Togola, Robert Viau et Imane-Sara Zouini.

—

Cécilia W. Francis est professeure titulaire à l’Université Saint-Thomas dont les travaux de recherche publiés portent sur les littératures francophones du Maghreb et de l’Amérique du Nord, la théorie postcoloniale et les écrits de femmes.

Robert Viau est professeur à la retraite de l’Université du Nouveau-Brunswick. Spécialiste des littératures acadienne, québécoise et francophone de l’Ouest canadien, il a signé de nombreux ouvrages et d’articles dans ces domaines.

—

Sommaire

Introduction

Au carrefour de l’intranquillité et de l’inventivité. La marge littéraire comme moteur du divers

Cécilia W. FRANCIS

I. Adversités, altérités, “writing back”

Oppression, respiration et scénarios-catastrophe. Appels d’air d’Aimé Césaire à Ananda Devi

Françoise LIONNET

À l’écoute des voix subalternes de Tahiti. Paroles de femmes

Mohamed AÏT-AARAB

Le trauma d’autrui et sa narration. Les voyages de Merry Sisal de Gisèle Pineau

Joel AKINWUMI et Pooja BOOLUCK-MILLER

Quand la marge se démarque. L’enfant comme lieu d’utopies possibles dans l’œuvre pour la jeunesse de Pius Ngandu Nkashama

Kodjo ATTIKPOÉ

Portrait de l’artiste… en passeur culturel

Désiré NYELA

La configuration du féminin dans Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Entre subalterntié et agentivité

Cécilia W. FRANCIS

II. Poétiques hybrides, traversée des langues, oralité

Fécondité et inventivité poétique des « Tristes trop piques ». La langue grotesque dans Za de Raharimanana

Marion OTT

L’héritage de l’oraliture dans Le mât de cocagne de René Depestre

Christiane NDIAYE

Les voix multiples dans Hôtel Saint-Georges de Rachid Boudjedra

Naima MERDJI

La marginalité discursive dans la (re)conquête de l’espace francophone

Adiouma SARR

Marginalisation des langues africaines et théorie de la traduction postcoloniale

El Hadj Moustapha DIOP

III. Transversalités, intertextualités, réécritures

Enjeux des œuvres francophones. Au-delà de la marge et du centre

Josias SEMUJANGA

Intertextualité et transitivité. Une esthétique du divers chez Sami Tchak et Mutt-Lon

Analyse KIMPOLO

Édouard Glissant, un écrivain polémiste. L’agonistique et l’éthique dans ses essais et romans

Mohamed Lamine RHIMI

Penser la marge francophone à partir du polar

Adama TOGOLA

L’art du détour dans L’empreinte à Crusoé de Patrick Chamoiseau

Valeria LILJESTHRÖM

IV. Postures transgressives du féminin postcolonial

Pour en finir avec la subalternité ? Vers une déontologie de la lecture littéraire océanienne

Jean ANDERSON

L’agentivité au féminin dans Le voile de Draupadi, Pagli et Le sari vert d’Ananda Devi

Sushma DUSOWOTH

En quête de la femme de personne. Les femmes en marge dans les œuvres de Leïla Slimani

Kathy DILLON

La figure de la prostituée dans le roman marocain francophone. Agentivité et transgression

Imane-Sara ZOUINI

Écouter les voix des marges d’Assia Djebar. Vaste est la prison, marginalisation et décentralisation

Lucile RICHARD

Notices bio-bibliographiques