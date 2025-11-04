Elena N. Barile, Miruna-Ștefana Belea, La vie écrite des communautés juives. Études de cas sur les pinqasim européens (XIIIe-XIXe siècles)

L’étude des manuscrits en caractères hébraïques a une longue histoire à l’École pratique des hautes études. En 2009, Judith Olszowy-Schlanger et ses doctorants se sont engagés dans l’organisation d’une journée visant à réunir élèves et chercheurs, venant de l’EPHE-PSL et de l’extérieur, tous spécialistes des manuscrits hébreux. Cette première rencontre a inauguré les Journées d’études doctorales et postdoctorales en paléographie et codicologie hébraïques qui, depuis, se sont tenues chaque année sans interruption. Ce volume recueille huit études liées à la XIIIe journée d’étude intitulée Pinqasim. Écrire la communauté juive en Europe médiévale et moderne. À côté d’une introduction essentielle aux registres juifs au Moyen Âge et à l’époque moderne, l’on trouvera des synthèses méthodologiques à partir d’études de cas particuliers : le rôle socio-historique des registres communautaires en Italie et le changement de perspective apporté par la lecture dialogique entre les documents hébraïques et latins, ainsi que les caractéristiques identitaires des communautés juives nouvellement formées en Europe ashkénaze. Les contributeurs intègrent également le rôle de la codicologie dans l’étude des registres, comme les caractéristiques spécifiques de la mise en page italienne et la circulation du papier parmi les utilisateurs de pinqasim en Pologne.

Table des matières :

Préface, J. Olszowy-Schlanger

Introduction, E. N. Barile, M.-Ș. Belea

M. Perani, « Caractéristiques et typologies du genre des pinqasim ou registres des communautés juives d’époque moderne »

E.Lolli, « Pinqasim, Taqqanot and other Jewish Documentary Sources in Early Modern Italy: the Case of Lugo »

A. Spagnuolo « Jewish Cemeteries and Community Registers: Pinqasim as an Internal Source for the History of the Burial Grounds of Ferrara and Trieste »

E. Zarubina, « Early modern “Italian type” pinqas manuscripts. A codicological approach to the study of minutes books »

E. N. Barile, « La production documentaire hébraïque dans la diplomatique latine des Pouilles (XIIIe-XVIe siècles) »

Sykstus Pfajfer, « Organisation juridique et pratiques documentaires des communautés juives en Pologne (XIIIe-XVIe siècles) »

M. Wojciechowski « Exploring the watermarks of the early modern pinqasim. The case of the 17th-century Jewish community of Poznań »

M.-Ș. Belea, « “As Customary in all Guilds”: The Statutes of the Jewish Tailors’ Pinqas from Iași (1814) »

Sources et bibliographie

Index des noms de personnes

Index des noms de lieux