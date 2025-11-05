Figures du sommeil au cinéma

Collectif

Sous la direction de Camille Bui et Sarah Leperchey

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 688, 2025.

En mobilisant un corpus varié – de Lubitsch, Lang à Resnais, Akerman, Tsai Ming-Liang ou Weerasethakul – cet ouvrage propose d’analyser diverses manières dont le sommeil affecte les formes filmiques et narratives et, par là, interroge la subjectivité comme les manières de faire société.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406186908 - au prix de 79 euros.