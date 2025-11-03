René Audet, William Charest-Pépin et Mélodie Simard-Houde (dir.), Tenir un blogue au Québec. Pratiques d'écriture Web et configurations sociolittéraires (Codicille éditeur)

René Audet, William Charest-Pépin et Mélodie Simard-Houde (dir.), Tenir un blogue au Québec. Pratiques d'écriture Web et configurations sociolittéraires, Québec, Codicille éditeur (Écritures actuelles), 2025.

À partir du milieu des années 2000, les blogues ont eu une grande importance pour toute une génération d'autrices et d'auteurs québécois, que l'on pense à Pierre-Marc Drouin (aujourd'hui scénariste reconnu: In Memoriam, Doute raisonnable...), Céline Huyghebaert (Prix du Gouverneur général pour Le drap blanc) ou encore Caroline Allard, dont la Mère indigne a connu un succès fabuleux. Pourtant, ce corpus de textes est rarement étudié dans le monde universitaire. Dans l'ouvrage collectif publié par Codicille éditeur, on s'intéresse non seulement à la façon dont la littérature se déploie dans ce format particulier, mais aussi à la contribution des blogues à la constitution du champ littéraire et à la complexité de dessiner une histoire littéraire numérique, entre autres.

Ouvrage disponible gratuitement au format PDF et en impression à la demande.

Avec la démocratisation des outils de publication que le Web 2.0 a rendue possible au tournant des années 2000, alors que les médias sociaux n’existaient pas encore, la pratique d’écriture sur des blogues s’est largement développée : tous les thèmes, tous les styles s’y rencontraient. Au Québec, à l’instar d’autres bassins culturels, une constellation de blogues littéraires a vu le jour – ce phénomène culturel reste encore aujourd’hui trop peu étudié pour ce qu’il a représenté auprès de générations de jeunes auteurs et autrices. Les contributions ici réunies visent donc à revisiter et à actualiser les principaux questionnements littéraires – tout à la fois formels, sociologiques et communicationnels – soulevés par les blogues depuis le milieu des années 2000, en se concentrant sur le corpus québécois. Ce portrait traverse les enjeux liés aux figures auctoriales, à la poétique d’écriture et au rapport avec les contraintes technoéditoriales du blogue, ainsi qu’avec les communautés par là dessinées, en marge des institutions littéraires.

Auteurs, autrices

Benjamin Arteau-Leclerc, René Audet, Marilyne Brick, William Charest-Pépin, Corentin Lahouste, Sophie Marcotte, Marie-Ève Muller et Mélodie Simard-Houde.

Table des matières