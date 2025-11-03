René Audet, William Charest-Pépin et Mélodie Simard-Houde (dir.), Tenir un blogue au Québec. Pratiques d'écriture Web et configurations sociolittéraires (Codicille éditeur)
René Audet, William Charest-Pépin et Mélodie Simard-Houde (dir.), Tenir un blogue au Québec. Pratiques d'écriture Web et configurations sociolittéraires, Québec, Codicille éditeur (Écritures actuelles), 2025.
À partir du milieu des années 2000, les blogues ont eu une grande importance pour toute une génération d'autrices et d'auteurs québécois, que l'on pense à Pierre-Marc Drouin (aujourd'hui scénariste reconnu: In Memoriam, Doute raisonnable...), Céline Huyghebaert (Prix du Gouverneur général pour Le drap blanc) ou encore Caroline Allard, dont la Mère indigne a connu un succès fabuleux. Pourtant, ce corpus de textes est rarement étudié dans le monde universitaire. Dans l'ouvrage collectif publié par Codicille éditeur, on s'intéresse non seulement à la façon dont la littérature se déploie dans ce format particulier, mais aussi à la contribution des blogues à la constitution du champ littéraire et à la complexité de dessiner une histoire littéraire numérique, entre autres.
Ouvrage disponible gratuitement au format PDF et en impression à la demande.
Avec la démocratisation des outils de publication que le Web 2.0 a rendue possible au tournant des années 2000, alors que les médias sociaux n’existaient pas encore, la pratique d’écriture sur des blogues s’est largement développée : tous les thèmes, tous les styles s’y rencontraient. Au Québec, à l’instar d’autres bassins culturels, une constellation de blogues littéraires a vu le jour – ce phénomène culturel reste encore aujourd’hui trop peu étudié pour ce qu’il a représenté auprès de générations de jeunes auteurs et autrices. Les contributions ici réunies visent donc à revisiter et à actualiser les principaux questionnements littéraires – tout à la fois formels, sociologiques et communicationnels – soulevés par les blogues depuis le milieu des années 2000, en se concentrant sur le corpus québécois. Ce portrait traverse les enjeux liés aux figures auctoriales, à la poétique d’écriture et au rapport avec les contraintes technoéditoriales du blogue, ainsi qu’avec les communautés par là dessinées, en marge des institutions littéraires.
Auteurs, autrices
Benjamin Arteau-Leclerc, René Audet, Marilyne Brick, William Charest-Pépin, Corentin Lahouste, Sophie Marcotte, Marie-Ève Muller et Mélodie Simard-Houde.
Table des matières
- René Audet, William Charest-Pépin et Mélodie Simard-Houde, « Introduction », p. 5
- Intermède : Au cœur de l’évolution des techniques de publication, p. 29
- Marilyne Brick, « Qui est l’auteur·rice de ce blogue ? L’auctorialité dans la blogosphère québécoise : trois exemples », p. 33
- Intermède : Tenir un blogue : considérations sociopoétiques, p. 61
- William Charest-Pépin, « Le blogue littéraire comme pratique de détournement : les cas de La gazette endocrinienne, Vie de licorne et Excel Erotica d’Anne Archet », p. 67
- Intermède : Accéder aux blogues, une enquête pas si facile à mener, p. 85
- Sophie Marcotte, « Dans l’atelier du romancier : Le blogue du parfait salaud de Pierre-Marc Drouin », p. 89
- Intermède : Comparer les blogues à travers les époques, p. 105
- Mélodie Simard-Houde, « Le blogue comme support d’une fiction technoéditoriale et collaborative chez Caroline Allard (Mère indigne) », p. 109
- Corentin Lahouste, « Du blogue fait œuvre : L’autopsie du quotidien de Céline Huyghebaert et Gwendolina Genest, ou les modulations de l’altérité en régime iconotextuel », p. 141
- Intermède : Blogoliste et blogosphère : une saisie difficile, p. 165
- Benjamin Arteau-Leclerc, « Sortir de sa bulle : l’importance du forum dans la pratique québécoise du blogue de bande dessinée », p. 171
- Marie-Ève Muller, « L’incursion du politique dans le blogue littéraire québécois durant le Printemps érable de 2012 », p. 195
- Bibliographie, p. 235
- Liste des blogues repérés, p. 253
- Notices biobibliographiques des auteur·rices, p. 271