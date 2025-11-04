Isabel Castro, Amanda Robles, Julie Savelli (dir.), Éprouver l'archive (post)coloniale en situation artistique

Cet ouvrage collectif propose une réflexion critique, historique et poïétique sur les modalités de ressaisie de l’archive (post)coloniale dans des situations artistiques pluridisciplinaires. Il réunit les contributions de chercheurs et de chercheuses en histoire, musique, arts plastiques, études cinématographiques et théâtrales ainsi que des entretiens avec des artistes.

En s’intéressant à des territoires marqués par des contextes coloniaux différents, cet ensemble envisage la diversité des pratiques artistiques de remploi des archives selon trois axes : la transmission de la mémoire, la représentation de la violence et la réappropriation de l’histoire par le choix de la contre-narration.

En Europe, en Afrique et aux Amériques, le passé colonial est constitutif des sociétés contemporaines. Qu’il s’agisse des conflits de territoires, des politiques migratoires, des initiatives publiques de reconnaissance et de réparation des préjudices subis, ou encore des controverses concernant l’archivage des histoires coloniales, la présente étude a pour visée d'activer de manière sensible des passés qui ne passent pas et qui sont bien présents.

Sommaire

Introduction par Isabel Castro, Amanda Robles, Julie Savelli

1. Faire parler et écouter

Julie Savelli, Retour à Rivesaltes. Une performance filmée de Dominique Cabrera

Jérémie Nicolas, L’écho de l’effroi dans Haraka. Penser et créer le potentiel audible d’un silence de voix

François Amy de la Bretèque, Comment le témoignage advient au cinéma

Isabel Castro, Retrouver et fabriquer les archives de la lutte pour l’indépendance de l’Angola (1961-1975). Entretien avec le réalisateur Fradique

2. Face à la violence de l'archive

Pierre Schill, Que faites-vous de nos morts? Histoire et art à l'épreuve d'une archive photographique de la violence coloniale

Amanda Robles, La guerre d'Algérie dans les archives d'Alain Cavalier

Beatriz Rodovalho, Archives du contact : spectralité, violence et réappropriation

3. Contre-narrations postcoloniales

Isabel Castro, « Nous sommes entrés dans cette autre moitié du monde » : expériences audiovisuelles de remploi de témoignages coloniaux au Brésil

Raquel Schefer, Activer l'archive. Entretien avec la réalisatrice Susana de Sousa Dias, propos recueillis par Raquel Schefer

Samia Charkioui, Re-monter l'amnésie post-coloniale en cinéma : Mémoire 14 d'Ahmed Bouanini

Pénélope Dechaufour, Archive et spectacle vivant dans le sillage des problématiques postcoloniales : des tentatives de réparation ?

Pénélope Dechaufour, Ce qui n’est pas su ne peut même pas être oublié. Entretien avec l'autrice et metteuse en scène Eva Doumbia