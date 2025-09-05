Capucine Lebreton (dir.), Le corps social au XVIIIe siècle

Sous la direction de Capucine Lebreton.

Avec les textes de : Fleur Beauvieux, Simon Castanié, Bénédicte Prot, Hadrien Volle, Charline Granger, Guilhem Armand, Laurence Mall et Xavier Papaïs.

Au siècle des Lumières, l’évolution rapide de la médecine et des savoirs sur le corps correspondent à une saisie de plus en plus intime de celui-ci par les institutions. Que devient le corps saisi par le politique comme enjeu d’ordre, par les théoriciens politiques comme nécessité matérielle ou par la théorie sociale naissante comme base du « corps social » émergent ?

Le présent recueil vise à explorer la prise en compte du corps dans les discours sur le fait politique et sur le fait social, mais également dans les discours du politique, et la manière dont ces discours contribuent à dessiner le corps même qui en fait l’objet ; comment le corps, loin de préexister au discours qui le qualifie, est transformé et même inventé par ce discours. Entre redéfinitions du corps et nouvelles formes de la contrainte, corps coupables et corps à protéger, l’étude de l’investissement du corps par le fait social à l’époque des Lumières permet de mettre en valeur ce qui se joue dans ce rapport.

