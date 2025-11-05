Recherche d'un.e chargé.e de TD en Littérature du XXe s. - Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne, 77)

Bonjour,

Nous recherchons pour le second semestre de l'année 2025-2026 un ou une chargé.e de TD pour un cours intitulé "littérature du XXe siècle" en licence 3 de Lettres Modernes à l'Université Gustave Eiffel.

Il s'agit de 2 TD de 18h chacun (36HETD au total), qui auront lieu entre le 19 janvier et le 17 avril 2026 (avec une semaine de congé du 28 février au 8 mars).

Thème du cours : "Essais et récits entre 1960 et 2010" (le programme pourra être précisé en concertation avec la responsable du CM)

Informations et candidatures (joindre CV et lettre de motivation) : virginie.tahar@univ-eiffel.fr

Conditions de recrutement : https://www.univ-gustave-eiffel.fr/luniversite/travailler-a-luniversite/recrutement-enseignante-enseignante-chercheure/charges-denseignement-vacataires

Lieu des cours : Université Gustave Eiffel - 5 Bd Descartes - 77420 Champs-sur-Marne (RER A Station Noisy-Champs, à 15 minutes de Nation).

N'hésitez pas à nous écrire pour tout renseignement complémentaire.