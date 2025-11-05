Loann Berens, Traduction et Colonisation au Pérou. Juan de Betanzos, premier expert du monde inca
Loann Berens
Traduction et Colonisation au Pérou. Juan de Betanzos, premier expert du monde inca
Paris, Classiques Garnier, coll. « Mondes hispanophones », n° 1, 2025.
En 1551, à Cuzco, un Espagnol, marié à une princesse autochtone, écrit une histoire des Incas. Derrière cette simplicité apparente se cache l’histoire du premier expert du monde inca, Juan de Betanzos, et des processus de colonisation et d’occidentalisation à l’œuvre dans l’Amérique du XVIe siècle.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188865 - au prix de 78 euros