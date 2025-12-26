Anne-Lise Worms, Clélia Zernik (dir.), Beautés vitales. Pour une approche contemporaine de la beauté

À quoi bon, pourquoi donc parler – encore – de « beauté » ? Pour retrouver dans celle-ci une vitalité, une valeur, un pouvoir de transformation et d'orientation capables de nous interroger sur la manière de nous confronter aux enjeux contemporains ; car, loin d'être mortifère, la beauté peut être l’opérateur d’un futur commun, d’un monde habitable.

Inscrite dans le temps long de l'histoire, la notion de beauté serait intimidante, aliénante, parfaitement relative, voire poussiéreuse. Les contributions que nous avons réunies pour ce volume sont issues du colloque éponyme, initié par la chaire Beauté·s de l'université PSL et organisé en partenariat avec l'université Rouen Normandie et qui s'est tenu en juillet 2022 au Centre culturel international de Cerisy. Les approches sont multidisciplinaires (sciences de l'Antiquité, cognitives, philosophie, sociologie du soin, musique, photographie, cinéma, etc.). La notion de beauté retrouve ainsi une centralité et une dimension prospective qui nous paraissent essentielles, aujourd'hui.

—

Sommaire

Avant-propos

I. BEAUTÉ ET VIE : ANCIENS ET NOUVEAUX DISCOURS

Anne-Lise Worms - Plotin contre Platon ? Chercher la beauté dans le vivant et dans la vie

Catherine Baroin - Vieux et laid, mais sage : éloges romains de la laideur

Rémi Mermet - La beauté contemporaine au miroir de l'esthétique

II. LA BEAUTÉ AU CŒUR DE LA VIE ET DU VIVANT

Claudine Cohen - Formes, diversité et beauté du vivant. Morphologie, science et art de Richard Owen à Stephen Jay Gould

Bertrand Prévost - Beautés animales : ordre ou expression ?

Claudine Sagaert - L'herbe et la bête. Philosophie de la « mauvaise » herbe à la bestiole

Didier Nectoux - Beautés minérales, sources d’inspiration et de création

Philippe Bonnin - Poétique du jardin japonais : la villa détachée et les jardins de Katsura

III. QUELS PARADIGMES DE BEAUTÉ DANS LES ARTS ?

Chiara Vecchiarelli - Notes pour une philosophie de la tension de surface ou La beauté comme relation

Carole Maigné - Sauver les phénomènes : la beauté vitale en photographie. À partir de Simondon et de Marker

Pierre Sauvanet - Beautés jazz(s)

Guilhem Marion - La beauté, une expérience socialement définie ?

IV. L’ENJEU VITAL DE LA BEAUTÉ

Gisèle Dambuyant - Approche sociologique de la beauté en situation de vulnérabilité

Clelia Zernik - La beauté comme baume, après la catastrophe

Frédéric Worms - La beauté réellement vitale

V. VARIA

Célia Boutilier - Un galet au fond d’un lac boueux

Mathias Dambuyant - Quelques facéties sur le colloque « Beautés vitales » de Cerisy-la-Salle

Lena Osseyran - Des traces sur la beauté

Keiko Courdy - Le Goût de la Beauté

Les auteurs