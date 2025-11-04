Lancelot Voisin de La Popelinière, L'Histoire de France, t. V (1567-1568)

Parue en 1581, L’Histoire de France de Lancelot Voisin de La Popelinière (1541-1608), historien et acteur des guerres dans le camp réformé, n’avait jamais été rééditée. Cette ample entreprise, qui a l’ambition de retracer les guerres civiles françaises et leurs causes, s’insère dans le double courant des récits protestants des troubles religieux et de la réflexion de l’époque sur l’écriture de l’histoire et sa méthode.

Le volume V regroupe les livres 11, 12 et 13 de L’Histoire de France. Il traite de la deuxième guerre civile, de la surprise de Meaux (26-28 septembre 1567) à la paix de Longjumeau confirmée par l’octroi de l’édit de Paris du 23 mars 1568. Il inclut les batailles de St-Denis et de Cognat, ainsi que le siège de Chartres. Comme à son habitude, l’auteur déborde largement du seul cas français en insérant des paragraphes sur les affaires des pays voisins. Cependant, deux éléments sont à noter. D’une part les trois livres du présent volume sont les trois premiers livres de La Vraye et entière histoire dans sa version de 1572. Ceci permet d’établir des comparaisons en vue de faire apparaître le travail de recomposition auquel se sont livrés l’auteur et l’éditeur. D’autre part, le « narré » des combats livrés en Poitou et Aunis sont de première main puisque La Popelinière, enfant du pays, a participé à ces affrontements. La combinaison de ces deux facteurs renforce la tonalité personnelle du récit.

Table des matières :

Note introductive

Introduction

L’HISTOIRE DE FRANCE

Onzième livre

Douzième livre

Treizième livre

Index des noms de personnes des livres 11, 12 et 13