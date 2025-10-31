Franck Desmedt, Mathieu Rannou, Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux

« C’est une folie de vouloir écrire… C’est si difficile. Les mots sont toujours vains, insuffisants. Ils nous trahissent quand on en vient à l’essentiel. Comment raconter l’Aéropostale ? Car au fond, c’est ça que je veux raconter, la camaraderie joyeuse. Jusque-là, j’avais toujours été si seul, incompris des autres. Tout le monde autour de moi semblait prodigieusement normal, à sa place, bien rangé dans sa boîte avec une étiquette, une fonction, un statut. Moi je déborde. La vie étriquée me terrifie. Et puis j’ai découvert l’avion, et cette aventure folle de l’Aéropostale. Tu te rends compte que la moi­tié des pilotes y sont restés ? C’est une folie, non ? Mais cette folie est bien plus raisonnable que de mourir à petit feu, de son vivant, inanimé, étouffé dans un quotidien. »



Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux a été créé au Théâtre Actuel, lors du Festival off d’Avignon 2025 puis reprise au Lucernaire, du 27 août 2025 au 4 janvier 2026. Avec Franck Desmedt, dans une mise en scène de Benoît Lavigne assisté de Sophie Mayer.