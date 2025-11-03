Emmanuelle Piereyre, Valérie Mréjen, Double titre

À l’occasion d’une exposition à la Maison des arts de Bages, présentée durant l’été 2025, cet ouvrage propose un dialogue entre l’œuvre de la plasticienne Valérie Mréjen et la plume d’Emmanuelle Pireyre, deux artistes ancrées dans le burlesque du monde contemporain.

L’artiste et plasticienne Valérie Mréjen se saisit de cartes postales de la lagune de Bages, dans le Languedoc, et y poursuit son travail sur les images populaires. Sérialité, coq-à-l’âne, embryons de fiction, détournement, contresens, pas de côté, tout lui est bon pour abolir la frontière entre texte et image.

Quant à Emmanuelle Pireyre, elle a travaillé au verso des cartes et elle nous propose une série de textes courts où son sens de l’humour et de l’imprévu font mouche.

L’ouvrage associe pour la première fois ces deux francstireuses de la littérature et de l’art contemporains en France.