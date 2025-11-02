Sujets sensibles. Fabrique de la sensibilité dans les littératures contemporaines de langue française (Intercâmbio, nº 19 - 2026)

Appel à contributions

Intercâmbio, nº 19 - 2026

Sujets sensibles

Fabrique de la sensibilité dans les littératures contemporaines de langue française

Depuis le tournant du XXIe siècle, la littérature de langue française se trouve au carrefour d’une double mutation : celle des médias de diffusion éditoriale et celle des formes d’expression de la sensibilité. Les écritures contemporaines, traversées par les technologies numériques, les dispositifs éditoriaux innovants et les outils d’intelligence artificielle, redéfinissent à la fois le rapport à l’émotion, à la subjectivité et aux modes de réception.

Par ailleurs, notre époque, marquée par la prégnance sociopolitique d’une doxa du politiquement correct, et hantée par une conduite éthique qui évite l’offense et la discrimination, a placé les ressentis et la sensibilité au centre des enjeux de la construction du récit dans une attitude attentionnelle majeure vis-à-vis du lectorat potentiel.

Et ce, d’autant plus que, dans une logique d’approche algorithmique du choix du texte littéraire, et des sujets de recherche en littérature, la question de l’affinité, voire de l’adéquation identitaire et idéologique entre lecteur et texte lu s’avère évidente et problématique, au détriment de la démarche heuristique qui a souvent et longtemps caractérisé les études littéraires.

Le présent numéro entend interroger la manière dont la sensibilité (émotionnelle, esthétique, éthique ou politique) se manifeste, se transforme, s’écrit, se lit et se négocie à l’ère des réseaux sociaux, des logiques éditoriales renouvelées et des médiations technologiques.

Comment la littérature contemporaine en langue française exprime-t-elle, module-t-elle ou critique-t-elle la sensibilité dans un contexte saturé d’écrans, d’algorithmes et de stratégies de visibilité ? Quelles formes narratives, poétiques ou discursives émergent pour traduire les émotions collectives, les affects fragmentés, ou au contraire, pour résister à leur marchandisation ? Et comment les instances éditoriales et critiques s’adaptent-elles à ces nouvelles configurations de la perception et de la réception sensibles ?

Aussi, le titre de ce numéro renvoie-t-il subtilement à la polysémie du mot « sujet », entendu comme thème délicat, subjectivité problématique, voire vulnérable, ainsi que comme le résultat du glissement épistémique en études littéraires de la centralité du texte-objet et du médium linguistique vers la prédominance de l’axe sociologique dans ses différentes dérivations identitaires : migrant, hybride, (post)-mémoire, genre, etc.

Axes thématiques :

a) Sensibilité et web social : émotions, exposition et performativité

Cet axe explore les écritures numériques et les interactions entre sensibilité et médiation sociale : mise en scène de soi et écriture émotionnelle en ligne (blogs, Twitter/X, Instagram, plateformes littéraires) ; esthétiques de l’intime, du témoignage ou du trauma à l’ère de la viralité ; poétique de la réactivité : commentaires, partages, micro-affects ; mutation des lectorats et communautés affectives numériques.

b) Déminage éditorial : entre marchandisation et résistance de la sensibilité

Cet axe questionne le rôle des industries éditoriales et des modes de diffusion dans la circulation des affects : stratégies éditoriales autour de la « littérature sensible » ou du « roman émotionnel » ; politiques de la visibilité et lissage des sensibilités minoritaires ; dispositifs de résistance : microédition, revues alternatives, performance, écriture de terrain ; tensions entre authenticité sensible et formatage médiatique.

c) Intelligence artificielle et réinvention du sensible

Cet axe interroge les formes d’écriture, de lecture et de critique assistées par l’intelligence artificielle, et leurs effets sur la conception du sensible : co-écriture homme/machine et nouvelles esthétiques émotionnelles ; sensibilité simulée, émotions artificielles et poétique de la générativité ; reconfiguration du rôle de l’auteur, du critique et du lecteur face à l’automatisation du texte ; enjeux éthiques et épistémologiques : quelle place pour l’humain sensible dans un univers littéraire algorithmique ?

Modalités de soumission :

L’envoi de l'article, accompagné d’une brève notice biobibliographique (100 mots maximum), doit nous parvenir avant le 30 juin 2026 au courriel : intercambio@letras.up.pt

La publication du numéro est prévue pour l’hiver 2026.

Textes rédigés en français (éventuellement en portugais, mais centrés sur la littérature, culture et pensée françaises).

Toutes les propositions seront soumises à une évaluation en double aveugle.

Le protocole de rédaction se trouve sur https://ojs.letras.up.pt/index.php/int/about/

Contact et informations :

Site de la revue Intercâmbio : https://ojs.letras.up.pt/index.php/int/issue/archive

Coordination du numéro : Maria de Fátima Outeirinho et José Domingues de Almeida

Courriel : intercambio@letras.up.pt