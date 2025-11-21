2e colloque international sur

le Théâtre de l’hellénisme de la diaspora

Écritures dramaturgiques et pratiques performatives dans la diaspora grecque à l’époque moderne et contemporaine

Paris, les 16 - 17 octobre 2026

Après l’organisation réussie du 1er colloque international à Bruxelles (2023), nous vous invitons au 2ème colloque international sur le Théâtre de l’hellénisme de la diaspora, qui se tiendra à Paris les 16 et 17 octobre 2026. L’événement est coorganisé par l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes (Programmes de Premier et de Deuxième Cycle, Laboratoire de Recherche et de Documentation du Théâtre Néo-hellénique du Département d’Études Théâtrales, NKUA), l’Université de Lille (Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères), l’Université de Strasbourg (Département d’Études Néo-helléniques), l’Université de Montpellier Paul-Valéry (Département de grec moderne), l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), les Archives Historiques Helléniques de la Méditerranée Orientale (ELIAM) et la Communauté Hellénique de Paris et des Environs.

Le colloque portera sur les dimensions dramaturgiques et les formes performatives qui émergent dans le théâtre des Grecs de la diaspora, mettant en lumière la diversité des pratiques esthétiques qui composent la production théâtrale au-delà du cadre grec.

Axes thématiques (à titre indicatif) :

o Dramaturgie de la mémoire et de l’identité hybride. Dramaturgie originale des Grecs de la diaspora

o Théâtre et langue : pièces bilingues ou multilingues, traduction et accessibilité culturelle

o Représentation et médiation culturelle : Spectacles, troupes et créateurs du XVIIᵉ siècle à nos jours

o Initiatives théâtrales communautaires et participatives

o Identités artistiques en transition : créateurs grecs au parcours international

o La réception du théâtre néo-hellénique de la diaspora dans les pays d’accueil

o Redéfinition de l'élément grec à travers le regard théâtral de la Diaspora

o Approches théoriques du théâtre diasporique : études postcoloniales, interculturelles, performance studies

Le colloque vise à constituer un champ de dialogue polyphonique et interdisciplinaire, où la pratique artistique rencontre la recherche théorique et où le théâtre de la diaspora grecque est appréhendé à la fois comme phénomène culturel historiquement situé et comme condition créative contemporaine. Une attention particulière sera accordée à l’étude des écritures dramaturgiques et des pratiques scéniques développées au sein et hors des communautés de la Diaspora, à l’époque moderne et contemporaine, en soulignant la manière dont elles s’inscrivent dans des discours d’identité, d’hybridité culturelle, de mémoire et de médiation artistique. La confrontation de différentes approches aspire à placer le théâtre diasporique comme champ d’étude essentiel du théâtre Néo-hellénique.

—

Soumission des propositions

Les intéressé·e·s sont invité·e·s à soumettre un titre de communication, un résumé (jusqu’à 300 mots) et une courte biographie (jusqu’à 200 mots) via le formulaire électronique suivant, au plus tard le 10 janvier 2026 :

Formulaire de soumission : https://forms.gle/RPp5cwzcuZ6iBQ5c6

Le résumé devra préciser clairement le cadre de la proposition, son approche méthodologique et sa contribution aux thématiques du colloque.

Langues du colloque : grec, français et anglais

Renseignements et questions : thbousiop@theatre.uoa.gr

—

Comité scientifique

· A. Altouva, G. Varzelioti, K. Diakoumopoulou, Gr. Ioannidis, P. Michalopoulos, G. Pefanis, Chr. Stamatopoulou-Vasilakou – Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes (NKUA)

· C. Bobas – Université de Lille

· A. Dalachanis – Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Archives Historiques Helléniques de la Méditerranée Orientale (ΕΛΙΑΜ/ELIAM)

· G. Kostakiotis – Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)

· I. Tsamadou-Jacoberger, M. Zerva – Université de Strasbourg

· M. Voga – Université de Montpellier Paul-Valéry

—

Comité d’organisation

Th. Bousiopoulou, N. Papailiaki, K. Diakoumopoulou, A. Vassilopoulou