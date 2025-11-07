Figure incontournable de l’islam, Mahomet est l’un des personnages les plus marquants de l’histoire de l’humanité, façonnant l’Orient comme l’Occident. Vénéré par des myriades de fidèles, mais aussi cible de controverses, il demeure, malgré les milliers d’ouvrages à son sujet, méconnu. Si son existence historique est largement admise, le récit traditionnel de sa vie a toujours alimenté les débats. Mais une véritable révolution scientifique est désormais en marche, dont les découvertes sont restées confinées aux cercles académiques. Jusqu’à ce monument que constitue Le Mahomet des historiens (Cerf), qui a réuni autour de John Tolan et Mohammad Ali Amir-Moezzi cinquante spécialistes internationaux, offre, en deux mille pages, une synthèse complète et critique des travaux passés et des recherches présentes sur le Prophète de l’islam. Ce pont jeté entre la science et le grand public constitue une avancée décisive pour une connaissance mutuelle authentique et une paix véritable.

(Illustr. : Le prophète Mahomet, illustration d'un manuscrit ottoman du XVIIe siècle. ©BnF)