Luca Salza, La désertion. Une cartographie litteraire et artistique. Italie, Grande Guerre

La Grande Guerre nous lègue l’image d’une catastrophe écologique, humaine et historique, et pourtant… Malgré la formidable brutalisation des conditions du conflit et l’industrialisation des massacres, des mouvements d’abandon de la guerre se sont produits. Voilà la désertion. « Désertion », du latin « desertare », dérivé de « desertus », participe passé de « deserere », « abandonner ». Dans la mobilisation totale il n’y a pas de dehors, mais un faux mouvement, une bouffée d’irrégularité, une insoumission, une rêverie ou une révolution poussent vers les odeurs et les paysages d’un désert : un espace autre, pur, sans les cendres des obus. Ce livre arpente un territoire, l’Italie, dessine des cartes de ses lieux en révolte contre la guerre afin de laisser revoir cet espace. La cartographie reconstruit des lieux et des images du passé afin de percer la continuité de l’histoire, faite toujours de guerres et de domination. Cette histoire doit être désertée.

