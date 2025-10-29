Éric Cobast, Les 100 mots de l'éloquence

Grand oral, concours, exposé PowerPoint… L’éloquence connaît un regain d’intérêt. Elle est même devenue un atout-clé de la réussite.

En passant en revue les mots qui la caractérisent – de la captatio benevolentiæ de la rhétorique ancienne au pitch et à la punchline –, Éric Cobast se propose de vous familiariser avec l’art de bien parler. Sa conviction ? Les règles d’hier valent plus que jamais pour aujourd’hui !

Agrémenté d’anecdotes, de clins d’œil historiques, de portraits d’orateurs célèbres (de Lysias à maître Dupont-Moretti) et de nombreux exemples, ce petit dictionnaire à l’usage de tous ceux qui doivent parler en public (ou de ceux qui veulent déjouer les pièges des discours) vous aidera à devenir vraiment éloquent, sans être grandiloquent…

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos

Première partie : Les principes.

Deuxième partie : Les genres.

Troisième partie : Les procédés.

Quatrième partie : Caractères.

Index des 100 mots.