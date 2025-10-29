Éric Cobast, Les 100 mots de l'éloquence
Grand oral, concours, exposé PowerPoint… L’éloquence connaît un regain d’intérêt. Elle est même devenue un atout-clé de la réussite.
En passant en revue les mots qui la caractérisent – de la captatio benevolentiæ de la rhétorique ancienne au pitch et à la punchline –, Éric Cobast se propose de vous familiariser avec l’art de bien parler. Sa conviction ? Les règles d’hier valent plus que jamais pour aujourd’hui !
Agrémenté d’anecdotes, de clins d’œil historiques, de portraits d’orateurs célèbres (de Lysias à maître Dupont-Moretti) et de nombreux exemples, ce petit dictionnaire à l’usage de tous ceux qui doivent parler en public (ou de ceux qui veulent déjouer les pièges des discours) vous aidera à devenir vraiment éloquent, sans être grandiloquent…
Avant-propos
Première partie : Les principes.
Deuxième partie : Les genres.
Troisième partie : Les procédés.
Quatrième partie : Caractères.
Index des 100 mots.