Éric Cobast, Les 100 mots de l'éloquence

  • Paris, Presses Universitaires de France, coll. "Que sais-je ? ", 2025
  • EAN : 9782715436404
  • 128 pages
  • Prix : 10 EUR
  • Date de publication :
Publié le

Grand oral, concours, exposé PowerPoint… L’éloquence connaît un regain d’intérêt. Elle est même devenue un atout-clé de la réussite.

En passant en revue les mots qui la caractérisent – de la captatio benevolentiæ de la rhétorique ancienne au pitch et à la punchline –, Éric Cobast se propose de vous familiariser avec l’art de bien parler. Sa conviction ? Les règles d’hier valent plus que jamais pour aujourd’hui !

Agrémenté d’anecdotes, de clins d’œil historiques, de portraits d’orateurs célèbres (de Lysias à maître Dupont-Moretti) et de nombreux exemples, ce petit dictionnaire à l’usage de tous ceux qui doivent parler en public (ou de ceux qui veulent déjouer les pièges des discours) vous aidera à devenir vraiment éloquent, sans être grandiloquent…

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos

Première partie : Les principes. 

Deuxième partie : Les genres.

Troisième partie : Les procédés. 

Quatrième partie : Caractères. 

Index des 100 mots.