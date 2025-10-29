Gilles Hieronimus, Gaston Bachelard

Figure majeure de la philosophie française au xxe siècle, Gaston Bachelard (1884-1962) développe une pensée subversive et novatrice à deux versants : l’un tourné vers la rationalité scientifique, l’autre vers l’imaginaire littéraire et esthétique. Il instaure entre raison et imagination une alternance réglée, rythmée, ouvrant sur une éthique ou un « art de vivre » – respectueux de la variété des formes de la vie bonne comme de l’essentielle liberté de l’esprit.

Par son approche globale et inédite de la pensée de Bachelard, Gilles Hieronimus nous permet de la comprendre dans toute sa cohérence, rendant ainsi justice à un philosophe au style inclassable, qui influença Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur, Deleuze, Foucault ou Simondon.

Docteur en philosophie, Gilles Hieronimus est membre associé de l’université Lyon III-Jean Moulin et chargé de cours à l’Institut catholique de Paris. Il intervient également dans les entreprises et dans les institutions. Avec Jean-Jacques Wunenburger, il dirige l’édition commentée des œuvres de Gaston Bachelard aux Puf et a établi celle de La Poétique de l’espace.

Introduction

Chapitre I : Une épistémologie novatrice.

Chapitre II : Une réforme de la rationalité philosophique.

Chapitre III : Une poétique des images.

Chapitre IV : Une nouvelle esthétique philosophique.

Chapitre V : Une éthique de l'alternance.

Conclusion.

Le contenu de l'ouvrage peut être accessible via Cairn.