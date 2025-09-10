Emmanuel Godo, Avec les grands livres. Actualité des classiques

À l’origine de ce livre, cette expérience, combien de fois répétée : ouvrir un de ces ouvrages qu’on appelle un classique ou un grand texte, et avoir le sentiment de sortir d’un exil et de retrouver une sorte de patrie qu’on cherche en vain du côté de l’actuel.

Face à une époque qui prospère en nous arrimant à son bruit, à son néant, à sa grégarité, les grands livres dessinent un espace de résistance. Ils nous offrent une langue capable de faire face à ce que nous vivons de plus intense. Lire, c’est reprendre un état de vigilance, d’attention, d’écoute dont nous sommes constamment arrachés.

Poète, écrivain, essayiste, Emmanuel Godo enseigne la littérature au lycée Henri-IV à Paris. Ses œuvres explorent les liens entre littérature et spiritualité.