Sarah Kofman, Paroles suffoquées suivi de Comment s’en sortir ?

Édition établie et annotée par Isabelle Ullern

Sarah Kofman a inscrit la parole de l’enfant témoin survivant dans la généalogie de la philosophie. Ce volume assemble deux essais et des entretiens qui en montrent le coût vital et la volonté de sortir la vie et l’espèce humaine des décombres de « l’humanisme », sans y renoncer.

Paroles suffoquées, dédié à son père, lit Blanchot et Antelme en regard.

« Mon père est mort à Auschwitz. Comment ne pas le dire ? Et comment le dire ? Comment parler de ce devant quoi cesse toute possibilité de parler ? Et comment ne pas en parler sans fin, sous peine de suffoquer ? Témoigner, il le faut. Devoir parler sans pouvoir, telle est l’exigence éthique qui ne fait qu’un avec l’exigence la plus haute d’écriture. »

Comment s’en sortir ? est « enraciné » dans son enfance traquée. « Peut-on se sortir de ce que Platon appelle une aporie ? de cette situation intenable, cauchemardesque où, comme tombé dans les profondeurs d’un puits, vous êtes soudainement dépourvu de toute ressource ? où vous êtes paralysé, prisonnier dans les ténèbres sans issue des liens inextricables de la mort ? Peut-on trouver un poros, inventer un stratagème, pour tracer un chemin qui mène de l’obscurité à la lumière ? La philosophie est, pour Platon, ce poros salvateur. »

