Julie Rossello Rochet, Autrices de théâtre à Paris (1789-1914)

Préface de Reine Prat

Découvrir les parcours et écrits pour la scène de vingt femmes de théâtre de notre première ère démocratique !

Des femmes écrivent pour le théâtre depuis des siècles. Leurs noms sont pourtant absents des manuels d'histoire du théâtre. Pourquoi une telle carence ? Ce minutieux travail de recherche se penche sur le long XIXᵉ siècle en explorant les trajectoires de vingt autrices dramatiques ayant œuvré à Paris de la Révolution française à la Première Guerre mondiale. Leur pugnacité à faire entendre leurs voix dans l’espace public, en dépit des nombreux interdits pesant sur leur genre, révèle les stratégies qu’elles ont dû mettre en place pour faire jouer leurs textes et ainsi partager leurs idées au plus grand nombre. S’appuyant sur leurs écrits et des ouvrages récents, Julie Rossello Rochet réhabilite simplement la place des femmes dans l’histoire du théâtre en France.

Julie Rossello Rochet est autrice dramatique, poétesse, dramaturge et enseignante. Elle co-dirige la compagnie de théâtre La Maison avec Lucie Rébéré. Doctoresse en arts du spectacle, elle poursuit ses recherches au sein du laboratoire Passages Arts & Littératures (XX-XXI) à l'Université Lyon 2.

Reine Prat, agrégée de lettres, ancienne inspectrice générale au ministère de la Culture, autrice de deux rapports ministériels pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts du spectacle et de l’ouvrage Exploser le plafond. Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture, Rue de l’échiquier, 2021.