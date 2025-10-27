Scénographies contemporaines à travers le monde#2 (New-York)

Chères et chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le programme du colloque#2 qui se tiendra en présence à l'Université de New-York et à distance les 5, 6, et 7 novembre 2025 dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Vous y êtes toutes et tous chaleureusement convié·es. Pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre le colloque, un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme en pièce jointe.

Vous trouverez le programme en français, anglais, espagnol et chinois.