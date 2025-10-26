Gianrico Carofiglio, Éloge de l'erreur et de l'ignorance

Traduction de Vincent Raynaud

Les erreurs font inévitablement partie des processus d'apprentissage et de croissance, et les admettre est une étape fondamentale pour développer un esprit ouvert et une personnalité équilibrée. Observer et admettre avec sympathie notre ignorance encyclopédique sans limites est souvent la condition préalable pour ne jamais cesser de s'étonner et de se réjouir des merveilles de la science, de l'art et de la nature.