Buata B. Malela, Christophe Premat, Sensibilités intellectuelles africaines. Du discours occidental aux voix africaines (1988-2022)

Comment l’Afrique pense-t-elle sa place dans la mondialité ?

Ce livre invite à découvrir la multiplicité et la richesse des sensibilités intellectuelles africaines à travers trois grands axes. D’abord, il dresse la carte des grandes idées et des nouvelles voix qui, depuis la fin des années 1980, renouvellent l’engagement des penseurs et penseuses africain·es. Ensuite, il analyse la façon dont ces intellectuel·les déconstruisent les héritages et les stéréotypes venus d’ailleurs, pour mieux revendiquer une pensée critique, libre et autonome. Enfin, l’ouvrage met en lumière la créativité, la pluralité des expériences et la capacité de l’Afrique à inventer ses propres voies, en valorisant la diversité des regards, des trajectoires et des cultures.

À la croisée de la philosophie, de l’histoire culturelle et des études postcoloniales, Sensibilités intellectuelles africaines offre une réflexion synthétique accessible sur les enjeux et les débats philosophiques et politiques qui font l’Afrique contemporaine.

—

Buata B. Malela est professeur des universités en littératures française et francophone des xxe et xxie siècles à l’université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces humains et interactions culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, Archipel des Comores), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature, ainsi que sur la pop musique contemporaine.

Christophe Premat est professeur des universités en études culturelles francophones et directeur du centre d’études canadiennes à l’université de Stockholm. Il est co-rédacteur en chef de la Revue nordique des études francophones. Ses recherches portent sur la participation citoyenne, les littératures autochtones du Québec, les théories postcoloniales et l’écologie institutionnelle des littératures francophones, ainsi que sur les questions de visibilité et de résistance des voix marginalisées.