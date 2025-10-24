Francesco Zambon, Pasolini et la tradition

Dans ses poèmes de jeunesse, Pasolini avait chanté le monde traditionnel du Frioul, où le dialecte et la religion se fondaient dans une « pureté rustique et chrétienne ». Mais ce rêve s’était rapidement évanoui au contact de la réalité de l'histoire. Après ce qu'il appela lui-même la « révolution anthropologique » italienne de 1968, Pasolini entrevit qu’une autre tradition – celle de la grande culture humaniste bourgeoise – était dramatiquement menacée. Dans ses derniers écrits (poèmes, articles, théâtre), l’écrivain évoque de façon répétée cette tradition-là.

Sans négliger la problématique complexe des positions de l'écrivain italien, cet essai met en lumière l'actualité des critiques sévères que Pasolini formula à l'égard de la gauche italienne.

Francesco Zambon est professeur émérite à l’Université de Trente. Médiéviste de renommée internationale, ses études portent principalement sur la littérature allégorique et, mystique du Moyen Âge, l’hérésie cathare et la poésie des troubadours. Il a également

consacré de nombreux essais à la littérature italienne et européenne contemporaine, en particulier à Montale et Pessoa.

Chez ARCADES AMBO, il a déjà publié Brève Histoire de l’obscurité poétique.