Rilke et les arts. Les arts et Rilke (Paris, musée Rodin et en ligne)

Journée d’étude

Rilke et les arts

Les arts et Rilke

Vendredi 14 novembre 2025

Paris, musée Rodin, auditorium Léonce Bénédite, et retransmission en direct en ligne

En partenariat avec le Deutsches Literaturarchiv Marbach et le DFK Centre allemand d’histoire de l’art, Paris

Considéré comme l’inventeur du « Dinggedicht » [poème-chose], Rainer Maria Rilke (1875-1926) est un poète pour lequel les choses visuelles possèdent une influence déterminante. Secrétaire d’Auguste Rodin, il a lui-même dessiné durant sa jeunesse, puis à l’âge adulte. Son réseau de sociabilité, résolument cosmopolite, le montre en phase avec l’art de son temps. Son séjour à Prague lui permet de nouer des contacts durables avec de nombreux artistes comme le peintre et graphiste Emil Orlik qui compte parmi ses principaux amis. Il étudie la peinture de la Renaissance italienne avec l’architecte munichois August Endell en 1897. Heinrich Vogeler l’invite à Worpswede, où il rencontre entre autres Otto Modersohn, Paula Becker, et sa future épouse Clara Westhoff, qui l’introduit dans la sphère artistique parisienne au tournant du siècle. En contact étroit avec le peintre suédois Ernst Norlind, il admire aussi les peintures du symboliste danois Vilhelm Hammershøi. Avec Mathilde Vollmoeller, il réalise un véritable pèlerinage au Salon d’automne à Paris, en 1907, pour la rétrospective de l’œuvre de Paul Cézanne. Hedwig Jaenichen-Woermann et de nombreuses autres femmes artistes appartiennent à son cercle restreint d’amis. Enfin Baladine Klossowska, la sœur du peintre Eugen Spiro, fut sa dernière liaison, et Rilke accompagne très tôt son fils, le peintre Balthus, en lui consacrant une publication, ses Lettres à un jeune peintre.

Comment les arts visuels et la littérature se répondent-ils dans la vie et l’œuvre de Rilke, et dans quelle mesure le poète a-t-il infléchi les arts visuels ? Le fonds acquis par les Deutsches Literaturarchiv à Marbach en décembre 2022 contient de nombreuses correspondances et des carnets de Rilke, inconnus jusqu’alors. Avec les fonds d’archives conservés notamment au musée Rodin à Paris, aux Archives littéraires suisses à Berne et à la Fondation Martin Bodmer à Genève, il montre à quel point Rilke a influencé le développement de l’esthétique moderne. Ces sources de première main éclairent d’une profondeur nouvelle la vision de Rilke en tant qu’artiste qui allie au dessin l’écriture, plus spécifiquement au début de sa carrière.

À l’occasion des cent-cinquante ans de sa naissance, puis du centenaire de sa mort en 2026, qui sera célébré par l’exposition « Rodin selon Rilke » à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny (Suisse), cette journée d’étude convie des spécialistes internationaux à réévaluer les liens de Rilke avec les arts visuels, et à s’interroger sur le rôle du poète dans l’émergence d’une esthétique particulièrement moderne.

Comité scientifique et coordination :

- Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

- Peter Geimer, directeur du DFK Paris - Centre allemand d’histoire de l’art

- Anna Kinder, responsable du service de la Recherche, Deutsches Literaturarchiv Marbach

- Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche au musée Rodin, responsable scientifique du fonds historique

- Franck Joubin, documentaliste, chargé des colloques au musée Rodin

Programme :

09h30

Mot d’accueil

Amélie Simier, conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée Rodin

09h45

Introduction

Véronique Mattiussi, cheffe du service de la Recherche au musée Rodin, responsable scientifique du fonds historique, et Sandra Richter, professeure de littérature allemande moderne à l’université de Hambourg et directrice des Deutsches Literaturarchiv (DLA) à Marbach

10h15

« Un faire sans image ». À propos de la poétique acoustique et visuelle de Rilke dans ses poèmes tardifs

Christoph König, professeur émérite de littérature allemande moderne à l’université d’Osnabrück

10h45

Discussion et pause

11h15

Élargissement du paysage : l’ouvrage « Worpswede » de Rilke dans le contexte de la série « Künstler-Monographien »

Dominik Brabant, directeur adjoint au Zentralinstitut für Kunstgeschichte à Munich

11h45

Rilke dessine

Sandra Richter, professeure de littérature allemande moderne à l’université de Hambourg et directrice des Deutsches Literaturarchiv (DLA) à Marbach

12h15

Discussion et pause déjeuner

14h30

Une sorte de vacillement visuel. Les lettres de Rilke sur Cézanne

Peter Geimer, directeur du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris, et professeur d’histoire de l’art à la Freie Universität de Berlin

15h00

Apparitions animales. Virtualité et intensité dans l’esthétique de Rilke

Karine Winkelvoss, professeure de littérature allemande à l’Université de Rouen Normandie

15h30

Discussion et pause

15h45

Que savez-vous, œuvres, de notre être ? Réception créatrice de l’art chez Rilke

Hadrien France-Lanord, professeur agrégé de Philosophie en Khâgne à Rouen

16h15

Lecture de poèmes et de textes en prose de Rainer Maria Rilke

Renaud Ego, écrivain et poète

16h45

Discussion

Informations pratiques

Musée Rodin

Auditorium Léonce Bénédite

21, boulevard des Invalides

75007 Paris

www.musee-rodin.fr

De 09h30 à 17h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ouverture de l’auditorium 15 minutes avant le début de la manifestation

Retransmission en direct sur Zoom

Inscription obligatoire : https://zoom.us/webinar/register/WN_dr1uRIV1RAKv4tMbsqHjlg

Contact

colloques@musee-rodin.fr