Journée d'Agrégation : Antoinette Deshoulières, Poésies (Lyon)

Agrégation de Lettres modernes

Journée d’étude sur le programme de littérature du XVIIe siècle

Antoinette Deshoulières, Poésies.

Programme

Vendredi 7 novembre 2025

Université Lumière Lyon 2

(Salle Bélénos 202 : entrée par le 5 rue Chevreul ou 4 rue de l’Université, 69007 Lyon)

Pour les étudiant·es extérieur·es au site Lyon – Saint-Étienne, merci de vous inscrire en écrivant à :

mathilde.bombart[at]univ-lyon2.fr et edwige.keller[at]univ-lyon2.fr



La journée ne donnera pas lieu à une retransmission à distance.

Présidence de séance : Edwige Keller-Rahbé

9h30 : Fanny Boutinet (Univ. Perpignan), « "Quel espoir vous séduit ?" Les adresses féminines dans les Poésies »

10h00 : Elise Legendre (Univ. Paris Sorbonne), « Ballades et rondeaux en ''vieux langage'' : l’archaïsme chez Deshoulières »

10h45 – Pause

Présidence de séance : Michèle Rosellini

11h15 : Guillaume Peureux (Univ. Nanterre), « Des vers "si suivis & si naturels qu’on sait ce qu’elle va dire, avant mesme qu’on l’ait lû." Le travail de la négligence métrique chez Deshoulières »

11h30 : Léa Burgat-Charvillon (ENS Lyon), « Le plus petit des reptiles, le roi et la poétesse : présence de la maladie dans les Poésies de Deshoulières »

12h45 : Pause déjeuner

Présidence de séance : Isabelle Moreau

14h30 : Mathilde Bombart (Univ. Lyon2) et Maxine Dupont-Pieri (ENS Lyon), « Du Mercure au recueil : les politiques de l’œuvre de Deshoulières »

15h : Michèle Rosellini (ENS Lyon), « Deshoulières épicurienne ? »

15h30 : Eric Tourrette (Univ. Lyon3), « "De quel aveuglement sont frappés les humains !"»