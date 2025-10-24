Journée d'étude de langue française pour l'agrégation de Lettres 2026 (Sorbonne Université)

Organisée par l'UFR de Langue française de Sorbonne Université, cette journée d’étude s’adresse aux personnes qui préparent le concours de l’agrégation de Lettres de la session 2026. Les spécialistes qui interviennent se penchent sur la langue et le style des autrices et des auteurs au programme : Chrétien de Troyes, Rabelais, Deshoulières, Lesage, Duras et Roubaud.

9 h 30 – Accueil des participants

10 h – MOYEN ÂGE

Danièle James-Raoul (U. Bordeaux Montaigne) – La poétique de l’octosyllabe.

Yannick Mosset (U. Bordeaux Montaigne) – Les mots à la rime dans le Cligès de Chrétien de Troyes.

11 h – Pause

11 h 15 – XVIe SIÈCLE

Pascale Mounier (U. Grenoble -Alpes) – Ironie et communauté pantagruélique.

Emma Fayard (U. Grenoble-Alpes) – « Aultres croissoient en matiere de couilles » : sur quelques excroissances monstrueuses du langage rabelaisien.

12 h 15 – Lancement du 22e numéro de Styles, genres, auteurs, avec Sébastien Porte (SUP).

12 h 30 – Pause déjeuner

14 h – XVIIe SIÈCLE

Pauline Odeurs (U. de Caen) – Le double héritage du style marotique et du vieux langage dans la poésie d’Antoinette Deshoulières.

Élise Legendre-Blondel (Sorbonne U.) – Apostrophe et style moyen dans les Poésies de Deshoulières.

15 h – Pause

15 h 15 – XVIIIe et XIXe SIÈCLES

Éléonore Brouillaud (Sorbonne U.) – Le travail de l’ironie dans les maximes de Crispin et Turcaret de Lesage : antimorale, satire des morales et morale de la satire.

Bérengère Moricheau-Airaud (U. de Pau) – L’isolement énonciatif d’Ourika.

16 h 15 – XXe SIÈCLE

Margaux Coquelle-Roëhm (U. de Montréal) – « Les configurations comptaient seules. / (tout le reste fut et resta blanc) » : mise en espace et détermination du vers dans Quelque chose noir.

Célia Gallina (U. Catholique de Lyon) – « De débris poèmes je fais ces phrases » : écrire la ruine dans Quelque chose noir de Jacques Roubaud.

Inscription

La journée est ouverte à toutes les personnes de Sorbonne Université. Les personnes extérieures sont priées de s’inscrire, au plus tard le 10 novembre, via le formulaire disponible ici. Les informations seront transmises aux vigiles à l’entrée.

Organisation

Edoardo Cagnan : edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr

Sandra Poujat : sandra.poujat@sorbonne-universite.fr

Accès

17, rue de la Sorbonne – escalier E ou F – 3e étage

(ascenseur disponible dans la galerie Richelieu, escalier T)