Quaderni di filologia e lingue romanze n° 40

Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, 40 (2025)

Indice/ Sommaire

7 Luca Pierdominici

Cosa diranno delle Italiane? La ballata delle voci di donna nel Testament di François Villon

29 Daniela Fabiani

Il Male nei primi romanzi di Philippe Claudel

43 Fabio Libasci

« Tout ce que vous faites est pour le Maître ». Passion, passivité et passade chez Ernaux

59 Annalisa Comes

La poesia de La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati

77 Graziella Pulce

Il Milione di Marco Polo: alcune tappe nel Novecento

107 Annalisa Comes

Viaggi poetici per l’Italia: Giovanni Arpino e Tommaso Landolfi

121 Bruno Capitanucci

Storie dell’ottavo distretto, racconti ungheresi nella lingua di Dante

153 Annalisa Comes

Pensare e trasmettere a scuola: fra etica e politica

165 Laura Dulcetti

Il sessismo tra le righe

211 Monica Palmerini

Arguedas e la ‘pelea verdaderamente infernal con la lengua’. Code-mixing e code-switching come strategie polifoniche tra lingua, cultura e identità

241 Marco Cromeni

Garúa. Los tangos del desamor y la soledad en la obra de Ricardo Prieto

265 Giulia Latini Mastrangelo

Uomo, donna, bambino: lessico dialettale

289 Marco Cromeni

Recensione

A. Livi, S. Sollini (a cura di), Vocabolario della parlata fermana. Dizionario – modi di dire. Italiano-dialetto, dialetto-italiano, Fermo, Andrea Livi Editore, 2ª edizione aggiornata, 2024.