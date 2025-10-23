Quaderni di filologia e lingue romanze n° 40
Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, 40 (2025)
Indice/ Sommaire
7 Luca Pierdominici
Cosa diranno delle Italiane? La ballata delle voci di donna nel Testament di François Villon
29 Daniela Fabiani
Il Male nei primi romanzi di Philippe Claudel
43 Fabio Libasci
« Tout ce que vous faites est pour le Maître ». Passion, passivité et passade chez Ernaux
59 Annalisa Comes
La poesia de La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati
77 Graziella Pulce
Il Milione di Marco Polo: alcune tappe nel Novecento
107 Annalisa Comes
Viaggi poetici per l’Italia: Giovanni Arpino e Tommaso Landolfi
121 Bruno Capitanucci
Storie dell’ottavo distretto, racconti ungheresi nella lingua di Dante
153 Annalisa Comes
Pensare e trasmettere a scuola: fra etica e politica
165 Laura Dulcetti
Il sessismo tra le righe
211 Monica Palmerini
Arguedas e la ‘pelea verdaderamente infernal con la lengua’. Code-mixing e code-switching come strategie polifoniche tra lingua, cultura e identità
241 Marco Cromeni
Garúa. Los tangos del desamor y la soledad en la obra de Ricardo Prieto
265 Giulia Latini Mastrangelo
Uomo, donna, bambino: lessico dialettale
289 Marco Cromeni
Recensione
A. Livi, S. Sollini (a cura di), Vocabolario della parlata fermana. Dizionario – modi di dire. Italiano-dialetto, dialetto-italiano, Fermo, Andrea Livi Editore, 2ª edizione aggiornata, 2024.