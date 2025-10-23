Quaderni di filologia e lingue romanze, n° 38-39

Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, 38-39 (2023-2024)

Indice / Sommaire

7 Pierino Gallo

La Nuit et le Moment, ou l’éloquence de la « chair ». Gradations de Crébillon fils

21 Annalisa Comes

Résistances et échecs de la mémoire de la Shoah dans la première période d’après-guerre en Italie. Le cas de Si c’est un homme (1947) de Primo Levi

35 Gabriella Almanza Ciotti

Le note di Raffaele Foglietti all’edizione del Journal de Voyage di Montaigne curata da Alessandro D’Ancona

53 Bruno Capitanucci

Anna: un viaggio dalla catastrofe alla speranza

73 Lucia Laccesaglia

Maurizio De Giovanni e Bambinella

95 Annalisa Comes

La poesia per bambini in Italia di autori-illustratori: Sergio Tofano, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Pinin Carpi e Toti Scialoja

151 Maria Grazia Zuddas

Esiste ancora il dettato? Esperienze di didattica dell’italiano

169 Valentina Sconti

Pellegrino Artusi e i proverbi

199 Stefano Olivieri

La necessità del reale. Indagine sulle funzioni, connessioni e autorialità del cinema italiano del reale nel nuovo millennio

317 Marco Cromeni

L’espressività linguistica di Gonzalo de Berceo nel miracolo de El romero engañado por el diablo

345 Carlos Alberto Cacciavillani

Analisi morfologico-storico-comparativa degli scudi delle Nazioni partecipanti all’Esposizione di Siviglia del 1929 rappresentati nel Padiglione Mudejar

395 Lorenzo Lanari

Recensione diacronica: Francisco Moreno Fernández, Historia social de las lenguas de España, 2005