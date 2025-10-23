Revue
Nouvelle parution
Quaderni di filologia e lingue romanze, n° 38-39

  • Roma, Aracne, 2024
  • EAN : 9791221820737
  • ISSN : 1971-4858
  • Numéro : 39
  • 443 pages
  • Prix : 28 €
  • Date de publication :
Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, 38-39 (2023-2024)

Indice / Sommaire

7 Pierino Gallo
 La Nuit et le Moment, ou l’éloquence de la « chair ». Gradations de Crébillon fils
 21 Annalisa Comes
 Résistances et échecs de la mémoire de la Shoah dans la première période d’après-guerre en Italie. Le cas de Si c’est un homme (1947) de Primo Levi
 35 Gabriella Almanza Ciotti
 Le note di Raffaele Foglietti all’edizione del Journal de Voyage di Montaigne curata da Alessandro D’Ancona
 53 Bruno Capitanucci
 Anna: un viaggio dalla catastrofe alla speranza
 73 Lucia Laccesaglia
 Maurizio De Giovanni e Bambinella
 95 Annalisa Comes
 La poesia per bambini in Italia di autori-illustratori: Sergio Tofano, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Pinin Carpi e Toti Scialoja
 151 Maria Grazia Zuddas
 Esiste ancora il dettato? Esperienze di didattica dell’italiano
 169 Valentina Sconti
 Pellegrino Artusi e i proverbi
199 Stefano Olivieri
 La necessità del reale. Indagine sulle funzioni, connessioni e autorialità del cinema italiano del reale nel nuovo millennio
 317 Marco Cromeni
 L’espressività linguistica di Gonzalo de Berceo nel miracolo de El romero engañado por el diablo
 345 Carlos Alberto Cacciavillani
 Analisi morfologico-storico-comparativa degli scudi delle Nazioni partecipanti all’Esposizione di Siviglia del 1929 rappresentati nel Padiglione Mudejar
 395 Lorenzo Lanari
 Recensione diacronica: Francisco Moreno Fernández,  Historia social de las lenguas de España, 2005