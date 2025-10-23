Quaderni di filologia e lingue romanze, n° 38-39
Quaderni di filologia e lingue romanze. Ricerche svolte nell'Università di Macerata, Terza serie, 38-39 (2023-2024)
Indice / Sommaire
7 Pierino Gallo
La Nuit et le Moment, ou l’éloquence de la « chair ». Gradations de Crébillon fils
21 Annalisa Comes
Résistances et échecs de la mémoire de la Shoah dans la première période d’après-guerre en Italie. Le cas de Si c’est un homme (1947) de Primo Levi
35 Gabriella Almanza Ciotti
Le note di Raffaele Foglietti all’edizione del Journal de Voyage di Montaigne curata da Alessandro D’Ancona
53 Bruno Capitanucci
Anna: un viaggio dalla catastrofe alla speranza
73 Lucia Laccesaglia
Maurizio De Giovanni e Bambinella
95 Annalisa Comes
La poesia per bambini in Italia di autori-illustratori: Sergio Tofano, Bruno Munari, Emanuele Luzzati, Pinin Carpi e Toti Scialoja
151 Maria Grazia Zuddas
Esiste ancora il dettato? Esperienze di didattica dell’italiano
169 Valentina Sconti
Pellegrino Artusi e i proverbi
199 Stefano Olivieri
La necessità del reale. Indagine sulle funzioni, connessioni e autorialità del cinema italiano del reale nel nuovo millennio
317 Marco Cromeni
L’espressività linguistica di Gonzalo de Berceo nel miracolo de El romero engañado por el diablo
345 Carlos Alberto Cacciavillani
Analisi morfologico-storico-comparativa degli scudi delle Nazioni partecipanti all’Esposizione di Siviglia del 1929 rappresentati nel Padiglione Mudejar
395 Lorenzo Lanari
Recensione diacronica: Francisco Moreno Fernández, Historia social de las lenguas de España, 2005