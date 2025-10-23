Astérion, n°32/2025 : "Du prince éclairé au despote éclairé" (dir. Emmanuel Hourcade, Myrtille Méricam-Bourdet)

La notion de « despotisme éclairé » a été constituée au xixe siècle pour caractériser certaines politiques menées durant le xviiie siècle par des souverains d'Europe centrale et d'Europe de l’Est. La proximité de Voltaire avec Frédéric II et de Diderot avec Catherine II, le fait que Catherine II ait revendiqué l’héritage de Montesquieu pour rédiger le Nakaz, ont accrédité l’idée d’une valorisation de cette notion contradictoire par les philosophes eux-mêmes. Et pourtant, le despotisme, théorisé par Montesquieu et intégré à son analyse des gouvernements, peut être considéré comme antinomique de l’idée même des Lumières. En élargissant le questionnement au « prince éclairé », ces études s’intéressent à la manière dont un pouvoir « éclairé » a pu être pensé au xviiie siècle, à la façon dont les philosophes ont pu évaluer les souverains de leur temps et leurs actions politiques, et posent la question de l’influence des idées des Lumières sur la politique.

Sommaire en ligne sur OpenEdition…

Dossier

Emmanuel Hourcade et Myrtille Méricam-Bourdet Penser un « prince éclairé » au XVIIIe siècle [Texte intégral] Thoughts on an ‘enlightened absolutist’ in the 18th century

Jean Terrel Le prince éclairé : Bacon, Hobbes et… Kant [Texte intégral] The enlightened prince: Bacon, Hobbes and... Kant

Catherine Volpilhac-Auger « Le grand art de régner » : le Traité du prince de Montesquieu [Texte intégral] To reign or to rule? Montesquieu’s “Treatise on the Prince”

Myrtille Méricam-Bourdet « Je déteste le despotisme, mais il faut subordination et justice ». Voltaire et les souverains éclairés [Texte intégral] ‘Je déteste le despotisme, mais il faut subordination et justice’. Voltaire and enlightened monarchs

Nadezda Plavinskaia La notion de bien public dans les projets réformateurs de Catherine II [Texte intégral] The concept of the public good in the reform projects of Catherine II

Sergueï Karp Les questions de Diderot sur l’état de la Russie, les réponses de Catherine II et la problématique du despotisme éclairé [Texte intégral] Diderot’s questions on the state of Russia, Catherine II’s answers and the issue of ‘enlightened despotism’

Eszter Kovács D’AUTORITÉ à VINGTIÈME : le pouvoir absolu dans les articles de Diderot (et de ses collaborateurs) dans l’Encyclopédie [Texte intégral] From ‘Autorité’ to ‘Vingtième’: Absolute power in the articles of the Encyclopédie by Diderot and his collaborators

Philip Stewart Un « siècle éclairé » ? Regard sur une expression [Texte intégral] An ‘enlightened century’? A perspective on an expression

Emmanuel Hourcade « La férule du despotisme, même si c’est une main douce qui la gouverne, ne peut que pousser le genre humain devant elle ». Pensée révolutionnaire et figure du souverain dans l’œuvre de Georg Forster [Texte intégral] ‘The rod of despotism, even if a gentle hand holds it, can only drive mankind before it’. Revolutionary thought and the figure of the sovereign in Georg Forster’s work

Varia

Stéphane Olivesi Malaise dans le trouble. À partir de la théorie des complexes familiaux de Jacques Lacan [Texte intégral] Discomfort in the trouble. From the theory of family complexes of Jacques Lacan

Daniel Liotta Expérience fondamentale et expérience historique de la sexualité selon Michel Foucault [Texte intégral] Fundamental experience and historical experience of sexuality according to Michel Foucault.