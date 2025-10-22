Percées. Explorations en arts vivants (n°13) : "Ecodramaturgies : Québec, France, Francophonie" (vol. 2)

Le #13 de la revue Percées est disponible en ligne

L’équipe éditoriale de Percées est très fière de publier son treizième numéro ! Dirigé par Catherine Cyr (Université du Québec à Montréal), le dossier Écodramaturgies : Québec, France, Francophonie (vol. 2) est composé d'une pluralité d'articles « centré[s] sur l’expérience et la représentation du corps (humain et plus-qu’humain) et, surtout, sur la question des pratiques attentionnelles. Par là, les articles réunis ici se saisissent d’un questionnement contemporain autour de la « crise de l’attention » (Citton, 2018) et de ses multiples déclinaisons. »

Au sein de ce dossier, la revue inaugure une nouvelle section intitulée « Le Pont », qui vient nouer plus étroitement les numéros thématiques de Percées et les activités de la plateforme l’Extension R&C.

Deux articles formant la section Documents, un Parcours critique proposé par des membres de la Société québécoise d'études théâtrales (SQET) et quatre Notes de lecture viennent boucler ce très riche numéro.



Ont contribué à ce dossier : Johanna Bienaise, Mélissa Raymond, Germain Ducros, Mathi LP, Alice Blanchet-Gavouyère, Camille Renarhd, Katya Montaignac, Carole Nadeau, Claudia Blouin, Louise Bentkowski, Meriel Kenley, Laura Kirshenbaum, Alix de Morant, Catherine Cyr, Valérie Clermont-Girard, Géraldine Nalini Margnac, Julie Drouin, Benoit Vermeulen, Marina Pirot, Joanne Clavel, Lara Kanson, Claudia Bernal, Pierre-Olivier Gaumond, Enzo Giacomazzi, Nicole Nolette, Lorie Ganley, François Paré, Sophie Bastien, Yannick Legault et Laure Fernandez.