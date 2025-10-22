Études sartriennes, n° 29 : « La réception de La Nausée »

Sous la direction de Jean-François Louette

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études sartriennes », n° 29, 2025.

Seule revue francophone dédiée à Sartre, Études sartriennes couvre tous les aspects de son œuvre. Outre des études spécialisées, elle publie également des inédits de Sartre.

Sommaire

LA RÉCEPTION DE LA NAUSÉE / THE RECEPTION OF LA NAUSÉE

Obstination Louette (Jean-François)

La Nausée. Dossier de réception Louette (Jean-François)

UN INÉDIT SUR LE THÉÂTRE / AN UNPUBLISHED INTERVIEW ON THEATER

La critique sartrienne du théâtre français contemporain. Les interviews russes de 1956 et 1962 Gilbert (Dennis A.)

Deux interviews à la revue Teatr (Moscou), 1956 et 1962 Sartre (Jean-Paul)

Moscou 1956-1962. Sartre et le théâtre français au pays des Soviets Ireland (John)

VARIA / VARIA

L’Esprit objectif entre idéologie et névrose. 1848, ou comment faire l’histoire de l’effacement de l’histoire Collamati (Chiara)

L’autonomie de la littérature après 1848. Sartre et Flaubert dans l’œuvre de Bourdieu Stoianovici (Cristina)

Le rôle conceptualisant des marques typographiques dans l’écriture de L’Être et le néant (italiques, parenthèses, traits d’union) Cossutta (Frédéric)

Sartre et les expériences radicales. Un programme philosophique ?Husson (Laurent)